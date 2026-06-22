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Campo de pruebas: experto condena el papel de la OTAN en el funcionamiento de los drones ucranianos
Campo de pruebas: experto condena el papel de la OTAN en el funcionamiento de los drones ucranianos
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Una parte significativa de los vehículos aéreos no tripulados utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania depende de fuentes externas de inteligencia para su... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, muchos de estos drones están equipados con sistemas de inteligencia artificial que les permiten procesar imágenes y reconocer objetivos de manera autónoma.Con estas acciones, los países miembros de la OTAN han convertido efectivamente el territorio ucraniano en un vasto campo de pruebas para nuevas tecnologías y armamento, añadió Gaguin.Moscú considera que los envíos de armas a Kiev por parte de Occidente obstaculizan la resolución del conflicto e implican directamente a los países de la OTAN. En este contexto, las autoridades rusas han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia.
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Campo de pruebas: experto condena el papel de la OTAN en el funcionamiento de los drones ucranianos

16:03 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Andrii MarienkoUn militar ucraniano de la 57.ª Brigada Motorizada controla un dron FPV en la línea del frente en la región de Járkov, Ucrania, el 12 de agosto de 2025
Un militar ucraniano de la 57.ª Brigada Motorizada controla un dron FPV en la línea del frente en la región de Járkov, Ucrania, el 12 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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Una parte significativa de los vehículos aéreos no tripulados utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania depende de fuentes externas de inteligencia para su operación, declaró a Sputnik el experto militar y político Yan Gaguin.
En sus palabras, muchos de estos drones están equipados con sistemas de inteligencia artificial que les permiten procesar imágenes y reconocer objetivos de manera autónoma.

"Las imágenes y los objetivos se almacenan en el ordenador de a bordo. Estas imágenes las obtienen mediante reconocimiento por satélite —una vez más, de los países de la OTAN— o mediante reconocimiento aéreo", explicó.

Con estas acciones, los países miembros de la OTAN han convertido efectivamente el territorio ucraniano en un vasto campo de pruebas para nuevas tecnologías y armamento, añadió Gaguin.
Moscú considera que los envíos de armas a Kiev por parte de Occidente obstaculizan la resolución del conflicto e implican directamente a los países de la OTAN. En este contexto, las autoridades rusas han advertido en reiteradas ocasiones que cualquier cargamento que contenga armamento destinado a Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia.
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