https://noticiaslatam.lat/20260623/no-todo-es-hacia-afuera-sheinbaum-exige-que-eeuu-haga-su-parte-en-el-combate-al-crimen-organizado---1174022105.html

"No todo es hacia afuera": Sheinbaum exige que EEUU "haga su parte" en el combate al crimen organizado

"No todo es hacia afuera": Sheinbaum exige que EEUU "haga su parte" en el combate al crimen organizado

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que durante las reuniones bilaterales que se han sostenido con autoridades estadounidenses, su Gobierno ha... 23.06.2026, Sputnik Mundo

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La mandataria aseveró que, desde México, se lleva a cabo una labor integral que va desde la atención a las causas hasta detenciones de líderes del crimen organizado. Sin embargo, el país vecino, sentenció, tiene que realizar lo propio."Hay organizaciones delictivas en Estados Unidos. No se podría pensar la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas. Ellos tienen que hacer su trabajo (...). No todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro", sentenció en conferencia de prensa.

https://noticiaslatam.lat/20260621/sheinbaum-es-la-lider-de-izquierda-mas-popular-del-mundo-segun-medio-britanico--1173981972.html

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