"No todo es hacia afuera": Sheinbaum exige que EEUU "haga su parte" en el combate al crimen organizado

La mandataria aseveró que, desde México, se lleva a cabo una labor integral que va desde la atención a las causas hasta detenciones de líderes del crimen organizado. Sin embargo, el país vecino, sentenció, tiene que realizar lo propio."Hay organizaciones delictivas en Estados Unidos. No se podría pensar la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas. Ellos tienen que hacer su trabajo (...). No todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro", sentenció en conferencia de prensa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que durante las reuniones bilaterales que se han sostenido con autoridades estadounidenses, su Gobierno ha insistido en que Washington tiene que crear estrategias para hacer frente a estos grupos.
"Hay organizaciones delictivas en Estados Unidos. No se podría pensar la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas. Ellos tienen que hacer su trabajo (...). No todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro", sentenció en conferencia de prensa.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).