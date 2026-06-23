Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260623/no-todo-es-hacia-afuera-sheinbaum-exige-que-eeuu-haga-su-parte-en-el-combate-al-crimen-organizado---1174022105.html
"No todo es hacia afuera": Sheinbaum exige que EEUU "haga su parte" en el combate al crimen organizado
"No todo es hacia afuera": Sheinbaum exige que EEUU "haga su parte" en el combate al crimen organizado
Sputnik Mundo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que durante las reuniones bilaterales que se han sostenido con autoridades estadounidenses, su Gobierno ha... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T22:30+0000
2026-06-23T22:30+0000
américa latina
política
claudia sheinbaum
eeuu
méxico
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174021919_0:304:2494:1707_1920x0_80_0_0_5f6b1ce3618666f7e38f37f4c99a857e.jpg
La mandataria aseveró que, desde México, se lleva a cabo una labor integral que va desde la atención a las causas hasta detenciones de líderes del crimen organizado. Sin embargo, el país vecino, sentenció, tiene que realizar lo propio."Hay organizaciones delictivas en Estados Unidos. No se podría pensar la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas. Ellos tienen que hacer su trabajo (...). No todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro", sentenció en conferencia de prensa.
https://noticiaslatam.lat/20260621/sheinbaum-es-la-lider-de-izquierda-mas-popular-del-mundo-segun-medio-britanico--1173981972.html
eeuu
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/17/1174021919_293:309:2157:1707_1920x0_80_0_0_b3233c1b21122a20f4df71d312f7bca6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, claudia sheinbaum, eeuu, méxico, seguridad
política, claudia sheinbaum, eeuu, méxico, seguridad

"No todo es hacia afuera": Sheinbaum exige que EEUU "haga su parte" en el combate al crimen organizado

22:30 GMT 23.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que durante las reuniones bilaterales que se han sostenido con autoridades estadounidenses, su Gobierno ha insistido en que Washington tiene que crear estrategias para hacer frente a estos grupos.
La mandataria aseveró que, desde México, se lleva a cabo una labor integral que va desde la atención a las causas hasta detenciones de líderes del crimen organizado. Sin embargo, el país vecino, sentenció, tiene que realizar lo propio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
América Latina
Sheinbaum es la "líder de izquierda más popular del mundo", según medio británico
21 de junio, 04:35 GMT
"Hay organizaciones delictivas en Estados Unidos. No se podría pensar la cantidad de droga que se vende en EEUU de manera ilegal si no hubiera organizaciones delictivas. Ellos tienen que hacer su trabajo (...). No todo es hacia afuera, ellos tienen que trabajar también hacia adentro", sentenció en conferencia de prensa.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала