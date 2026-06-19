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EEUU "se reserva el derecho" de emprender acciones militares en México, dice J.D Vance
EEUU "se reserva el derecho" de emprender acciones militares en México, dice J.D Vance
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En línea con lo que ha dicho Donald Trump, el vicepresidente estadounidense J.D Vance no descartó ataques de las fuerzas de su país contra los cárteles de la... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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“Tomaríamos medidas militares si consideráramos que es necesario para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo, pero tenemos que reservarnos ese derecho", comentó Vance en una entrevista con una televisora estadounidense.También manifestó el deseo de Washington por "colaborar con el Gobierno de México" para luchar contra el narcotráfico e insistió en que los cárteles "son un cáncer" para el país gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente fue descrita como "una mujer muy asustada" por el propio Trump. Se trata de una declaración más de toda la ola de críticas que ha recibido el Gobierno mexicano desde Washington por supuestamente no hacer lo suficiente para reducir el tráfico de drogas hacia EEUU. Sheinbaum, por su parte, ha dicho que no permitirá ninguna injerencia extranjera.
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EEUU "se reserva el derecho" de emprender acciones militares en México, dice J.D Vance

00:24 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Jonathan ErnstEl vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance,
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
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En línea con lo que ha dicho Donald Trump, el vicepresidente estadounidense J.D Vance no descartó ataques de las fuerzas de su país contra los cárteles de la droga en territorio mexicano, lo cual violaría la soberanía de la nación latinoamericana y generaría graves tensiones bilaterales.
“Tomaríamos medidas militares si consideráramos que es necesario para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo, pero tenemos que reservarnos ese derecho", comentó Vance en una entrevista con una televisora estadounidense.
También manifestó el deseo de Washington por "colaborar con el Gobierno de México" para luchar contra el narcotráfico e insistió en que los cárteles "son un cáncer" para el país gobernado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente fue descrita como "una mujer muy asustada" por el propio Trump.

Se trata de una declaración más de toda la ola de críticas que ha recibido el Gobierno mexicano desde Washington por supuestamente no hacer lo suficiente para reducir el tráfico de drogas hacia EEUU. Sheinbaum, por su parte, ha dicho que no permitirá ninguna injerencia extranjera.
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