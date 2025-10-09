Mundo
Israel y Hamás firman un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz en Gaza
Israel y Hamás firman un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz en Gaza
Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver el... 09.10.2025, Sputnik Mundo
¿Qué incluye la primera etapa del plan?La Casa Blanca publicó el 29 de septiembre el plan de Trump para resolver el conflicto en la Franja de Gaza. La iniciativa contempla el alto el fuego inmediato con la condición de que los israelíes retenidos sean liberados en 72 horas.El documento propone también que Hamás renuncie a participar en la Administración gazatí. El control de la Franja de Gaza deberá ser entregado a un órgano de gobierno tecnócrata, supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio mandatario republicano.Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados.La ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.
09:23 GMT 09.10.2025 (actualizado: 11:15 GMT 09.10.2025)
Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver el conflicto en la Franja de Gaza. Tras la firma del acuerdo en El Cairo, se espera que cesen todas las acciones militares en el enclave palestino.

¿Qué incluye la primera etapa del plan?

Al mediodía del 9 de octubre, cesarán todas las operaciones militares israelíes.
A la misma hora, se abrirán cinco rutas de acceso a la Franja de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria.
A las 15:00 (GMT+2), el Knéset (Parlamento israelí) se reunirá para aprobar el acuerdo.
A las 16:00 (GMT+2), el Gabinete militar israelí ratificará el documento.
El 10 de octubre, a las 16:00 (GMT+2), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciarán la primera fase de retirada hacia "la Línea Amarilla".
El presidente Trump llegará a Israel y pronunciará un discurso ante el Knéset el 12 de octubre.
Los días 12 y 13, Hamás entregará a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos.
A cambio, Israel liberará a 2.000 prisioneros palestinos antes del 13.
Unas 24 horas después de la liberación de todos los rehenes —los días 14 o 15 de octubre— ambas partes iniciarán negociaciones para preparar la segunda fase de la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.
La Casa Blanca publicó el 29 de septiembre el plan de Trump para resolver el conflicto en la Franja de Gaza. La iniciativa contempla el alto el fuego inmediato con la condición de que los israelíes retenidos sean liberados en 72 horas.
El documento propone también que Hamás renuncie a participar en la Administración gazatí. El control de la Franja de Gaza deberá ser entregado a un órgano de gobierno tecnócrata, supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio mandatario republicano.
Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados.
La ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.
Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.
