Israel y Hamás firman un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz en Gaza

Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver el... 09.10.2025, Sputnik Mundo

¿Qué incluye la primera etapa del plan?La Casa Blanca publicó el 29 de septiembre el plan de Trump para resolver el conflicto en la Franja de Gaza. La iniciativa contempla el alto el fuego inmediato con la condición de que los israelíes retenidos sean liberados en 72 horas.El documento propone también que Hamás renuncie a participar en la Administración gazatí. El control de la Franja de Gaza deberá ser entregado a un órgano de gobierno tecnócrata, supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio mandatario republicano.Israel viene atacando la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, en represalia por un ataque sorpresa de Hamás, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de 251 secuestrados.La ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento más de 67.000 palestinos muertos y más de 169.000 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.Rusia y otros países abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina.

