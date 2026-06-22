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Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros

Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros

Sputnik Mundo

Tras más de 50 días de cierres viales, el Gobierno boliviano decretó el estado de excepción, con lo que fueron disolviéndose. 22.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-22T23:45+0000

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Sin embargo, hay una región que aún es afectada en la circulación por tierra. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía persisten 12 bloqueos.Nueve de ellos, están en el departamento de Cochabamba (centro), uno de los puntos medulares de las protestas pasadas.Le siguen dos cierres en Oruro (centro-oeste), en los sectores de Tukiña y Japo Kasa, y uno más en el puente de Ichilo, en el límite entre Santa Cruz y Cochabamba (centro).

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