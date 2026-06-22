https://noticiaslatam.lat/20260622/esta-es-la-region-de-bolivia-donde-aun-persisten-los-bloqueos-carreteros----1174008062.html
Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros
Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros
Sputnik Mundo
Tras más de 50 días de cierres viales, el Gobierno boliviano decretó el estado de excepción, con lo que fueron disolviéndose. 22.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-22T23:45+0000
2026-06-22T23:45+0000
2026-06-22T23:45+0000
américa latina
sociedad
oruro
santa cruz
cochabamba
bolivia
bloqueo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/16/1174007885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d86c2118f0f5592dd695ad92a7d6de3.jpg
Sin embargo, hay una región que aún es afectada en la circulación por tierra. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía persisten 12 bloqueos.Nueve de ellos, están en el departamento de Cochabamba (centro), uno de los puntos medulares de las protestas pasadas.Le siguen dos cierres en Oruro (centro-oeste), en los sectores de Tukiña y Japo Kasa, y uno más en el puente de Ichilo, en el límite entre Santa Cruz y Cochabamba (centro).
https://noticiaslatam.lat/20260621/que-representa-el-estado-de-excepcion-decretado-en-bolivia-por-el-presidente-paz-1173979812.html
oruro
santa cruz
cochabamba
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/16/1174007885_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_9ceb479c2480c6d59b5e31dad8b5ae6e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sociedad, oruro, santa cruz, cochabamba, bolivia, bloqueo
sociedad, oruro, santa cruz, cochabamba, bolivia, bloqueo
Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros
Tras más de 50 días de cierres viales, el Gobierno boliviano decretó el estado de excepción, con lo que fueron disolviéndose.
Sin embargo,
hay una región que aún es afectada en la circulación por tierra. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía persisten 12 bloqueos. Nueve de ellos, están en el departamento de Cochabamba (centro), uno de los puntos medulares de las protestas pasadas.
Le siguen
dos cierres en Oruro (centro-oeste), en los sectores de Tukiña y Japo Kasa, y uno más en el puente de Ichilo, en el límite entre Santa Cruz y Cochabamba (centro).
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!). Expandir Minimizar