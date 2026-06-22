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Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros
Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros
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Tras más de 50 días de cierres viales, el Gobierno boliviano decretó el estado de excepción, con lo que fueron disolviéndose. 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Sin embargo, hay una región que aún es afectada en la circulación por tierra. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía persisten 12 bloqueos.Nueve de ellos, están en el departamento de Cochabamba (centro), uno de los puntos medulares de las protestas pasadas.Le siguen dos cierres en Oruro (centro-oeste), en los sectores de Tukiña y Japo Kasa, y uno más en el puente de Ichilo, en el límite entre Santa Cruz y Cochabamba (centro).
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Esta es la región de Bolivia donde aún persisten los bloqueos carreteros

23:45 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Dico SolizBloqueos en Cochabamba (centro), Bolivia.
Bloqueos en Cochabamba (centro), Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Dico Soliz
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Tras más de 50 días de cierres viales, el Gobierno boliviano decretó el estado de excepción, con lo que fueron disolviéndose.
Sin embargo, hay una región que aún es afectada en la circulación por tierra. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), todavía persisten 12 bloqueos.
Nueve de ellos, están en el departamento de Cochabamba (centro), uno de los puntos medulares de las protestas pasadas.
La policía realiza rondines tras el decreto del estado de excepción en Bolivia. - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
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¿Qué representa el estado de excepción decretado en Bolivia?
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Le siguen dos cierres en Oruro (centro-oeste), en los sectores de Tukiña y Japo Kasa, y uno más en el puente de Ichilo, en el límite entre Santa Cruz y Cochabamba (centro).
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