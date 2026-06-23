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El estrecho de Ormuz está abierto, informan medios
El estrecho de Ormuz está abierto, informan medios
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Las Fuerzas Armadas de Irán reabrieron el estrecho de Ormuz, reporta la agencia 'Fars'. Sin embargo, el tránsito diario está permitido solo para un número... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T12:35+0000
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El número de permisos concedidos para el paso por la zona marítima variará cada día en función de las circunstancias, precisó el medio.Al mismo tiempo, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Estados Unidos pone fin al bloqueo de la vía marítima.Anteriormente, Omán informó que, junto con el Gobierno persa, está elaborando un acuerdo para la gestión de Ormuz conforme a estándares internacionales, incluyendo la prestación de servicios y los costos asociados.La escalada de tensiones en torno a Irán provocó el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, y también afectó a los niveles de exportación y producción de petróleo. En la mayoría de los países del mundo se está observando un aumento de los precios del combustible y de los productos industriales.
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El estrecho de Ormuz está abierto, informan medios
Las Fuerzas Armadas de Irán reabrieron el estrecho de Ormuz, reporta la agencia 'Fars'. Sin embargo, el tránsito diario está permitido solo para un número limitado de embarcaciones, añade.
El número de permisos concedidos para el paso por la zona marítima variará cada día en función de las circunstancias, precisó el medio.
Al mismo tiempo, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Estados Unidos pone fin al bloqueo de la vía marítima.
"Acordé permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin ningún nuevo bloqueo naval. No obstante, todos los buques permanecen en sus posiciones por si fuera necesario restablecer el bloqueo, lo cual parece, en este momento, muy improbable", enfatizó en su cuenta de Truth Social.
Anteriormente, Omán informó que, junto con el Gobierno persa, está elaborando un acuerdo para la gestión de Ormuz conforme a estándares internacionales, incluyendo la prestación de servicios y los costos asociados.
La escalada de tensiones
en torno a Irán provocó el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro al mercado mundial de petróleo y gas natural licuado procedente de los países del golfo Pérsico, y también afectó a los niveles de exportación y producción de petróleo. En la mayoría de los países del mundo se está observando un aumento de los precios
del combustible y de los productos industriales.