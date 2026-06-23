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Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en seis Mundiales
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El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, de 41 años, se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo. Esta hazaña única... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Cristiano Ronaldo marcó en el minuto seis tras un pase preciso de Joao Cancelo. Este fue el primer gol de CR7 en el Mundial de este año. Además, el futbolista se destacó en el minuto 39 y marcó un doblete.Hasta ese momento, el jugador luso compartía el liderato de goleadores del torneo con Lionel Messi, que marcó en cinco Mundiales con la Albiceleste. Sin embargo, el argentino estableció otro récord de goles en la Copa del Mundo, dejando a Cristiano en solitario con la nueva hazaña.La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.
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Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en seis Mundiales

18:11 GMT 23.06.2026 (actualizado: 18:37 GMT 23.06.2026)
© REUTERS Troy TaorninaEl delantero portugués Cristiano Ronaldo celebra el tercer gol, 23 de junio de 2026
El delantero portugués Cristiano Ronaldo celebra el tercer gol, 23 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
© REUTERS Troy Taornina
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El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, de 41 años, se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo. Esta hazaña única se produjo en el partido de la segunda jornada de la fase de grupos contra la selección de Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo marcó en el minuto seis tras un pase preciso de Joao Cancelo. Este fue el primer gol de CR7 en el Mundial de este año. Además, el futbolista se destacó en el minuto 39 y marcó un doblete.
Hasta ese momento, el jugador luso compartía el liderato de goleadores del torneo con Lionel Messi, que marcó en cinco Mundiales con la Albiceleste. Sin embargo, el argentino estableció otro récord de goles en la Copa del Mundo, dejando a Cristiano en solitario con la nueva hazaña.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.
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