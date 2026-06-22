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"El estrecho de Ormuz está completamente abierto", dice Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el paso marítimo está libre a la navegación. 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Esto ocurre después de que las delegaciones de Teherán y Washington sostuvieran la primera ronda de negociaciones en Suiza, esto tras alcanzar un entendimiento para frenar el conflicto entre las naciones.
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"El estrecho de Ormuz está completamente abierto", dice Trump

20:38 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinEl presidente de EEUU, Donald Trump.
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el paso marítimo está libre a la navegación.
"El estrecho está totalmente abierto. Tenemos dos cosas: un estrecho abierto y un país que jamás tendrá armas nucleares (...). Ahora el petróleo fluye a raudales", dijo ante la prensa en la Casa Blanca.
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, señala mientras habla con los medios de comunicación antes después de que Estados Unidos e Irán mantuvieran conversaciones de alto nivel en Suiza, el 22 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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"Excelentes avances": EEUU revela detalles de sus negociaciones con Irán
12:06 GMT
Esto ocurre después de que las delegaciones de Teherán y Washington sostuvieran la primera ronda de negociaciones en Suiza, esto tras alcanzar un entendimiento para frenar el conflicto entre las naciones.
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