"El estrecho de Ormuz está completamente abierto", dice Trump

Esto ocurre después de que las delegaciones de Teherán y Washington sostuvieran la primera ronda de negociaciones en Suiza, esto tras alcanzar un entendimiento para frenar el conflicto entre las naciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el paso marítimo está libre a la navegación.
"El estrecho está totalmente abierto. Tenemos dos cosas: un estrecho abierto y un país que jamás tendrá armas nucleares (...). Ahora el petróleo fluye a raudales", dijo ante la prensa en la Casa Blanca.
Esto ocurre después de que las delegaciones de Teherán y Washington sostuvieran la primera ronda de negociaciones en Suiza, esto tras alcanzar un entendimiento para frenar el conflicto entre las naciones.
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