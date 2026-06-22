https://noticiaslatam.lat/20260622/excelentes-avances-eeuu-revela-detalles-de-sus-negociaciones-con-iran-1173999142.html

"Excelentes avances": EEUU revela detalles de sus negociaciones con Irán

"Excelentes avances": EEUU revela detalles de sus negociaciones con Irán

Sputnik Mundo

Estados Unidos e Irán sentaron una base sólida durante las negociaciones, que se celebraron el 21 de junio en Suiza, para acordar una solución definitiva del... 22.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-22T12:06+0000

2026-06-22T12:06+0000

2026-06-22T12:06+0000

internacional

irán

eeuu

🌍 oriente medio

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/16/1173998975_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c3e03497441d7d734be549a2eb41addd.jpg

"Nuestros equipos están trabajando con iraníes, cataríes y pakistaníes, y ayer [21 de junio] se lograron excelentes avances. El trabajo técnico en Burgenstock continuará en las próximas semanas y días", destacó J.D. Vance en una rueda de prensa.Además, destacó que Irán aceptó reanudar las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).Al mismo tiempo, en sus palabras, Washington y Teherán establecieron un mecanismo de coordinación para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. Asimismo, agregó que Estados Unidos está considerando la posibilidad de descongelar los fondos iraníes."Hemos sentado una base muy buena para un acuerdo final exitoso. El acuerdo final es la casa. Hemos puesto los cimientos. No hemos construido la casa todavía, pero hemos puesto unos buenos cimientos", subrayó J. D. Vance.La ciudad de Burgenstock, Suiza, acogió el pasado fin de semana un encuentro entre representantes de EEUU e Irán que contó con la participación de los países mediadores Pakistán y Catar. La reunión se celebró a puerta cerrada.

https://noticiaslatam.lat/20260622/que-se-sabe-hasta-ahora-sobre-las-negociaciones-entre-eeuu-e-iran-1173997826.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, eeuu, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán