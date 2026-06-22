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"Excelentes avances": EEUU revela detalles de sus negociaciones con Irán
"Excelentes avances": EEUU revela detalles de sus negociaciones con Irán
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Estados Unidos e Irán sentaron una base sólida durante las negociaciones, que se celebraron el 21 de junio en Suiza, para acordar una solución definitiva del... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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"Nuestros equipos están trabajando con iraníes, cataríes y pakistaníes, y ayer [21 de junio] se lograron excelentes avances. El trabajo técnico en Burgenstock continuará en las próximas semanas y días", destacó J.D. Vance en una rueda de prensa.Además, destacó que Irán aceptó reanudar las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).Al mismo tiempo, en sus palabras, Washington y Teherán establecieron un mecanismo de coordinación para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. Asimismo, agregó que Estados Unidos está considerando la posibilidad de descongelar los fondos iraníes."Hemos sentado una base muy buena para un acuerdo final exitoso. El acuerdo final es la casa. Hemos puesto los cimientos. No hemos construido la casa todavía, pero hemos puesto unos buenos cimientos", subrayó J. D. Vance.La ciudad de Burgenstock, Suiza, acogió el pasado fin de semana un encuentro entre representantes de EEUU e Irán que contó con la participación de los países mediadores Pakistán y Catar. La reunión se celebró a puerta cerrada.
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"Excelentes avances": EEUU revela detalles de sus negociaciones con Irán
Estados Unidos e Irán sentaron una base sólida durante las negociaciones, que se celebraron el 21 de junio en Suiza, para acordar una solución definitiva del conflicto, anunció el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance. Asimismo, afirmó que el trabajo continuará en las próximas semanas y días.
"Nuestros equipos están trabajando con iraníes, cataríes y pakistaníes, y ayer [21 de junio] se lograron excelentes avances. El trabajo técnico en Burgenstock continuará en las próximas semanas y días", destacó J.D. Vance en una rueda de prensa.
Además, destacó que Irán aceptó reanudar las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
"Los iraníes aceptaron invitar a los inspectores del OIEA para que regresen a su país. Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso para la desnuclearización definitiva, o la cesación definitiva del programa de creación de las armas nucleares en Irán", reveló.
Al mismo tiempo, en sus palabras, Washington y Teherán establecieron un mecanismo de coordinación para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz. Asimismo, agregó que Estados Unidos está considerando la posibilidad de descongelar los fondos iraníes.
"Hemos sentado una base muy buena para un acuerdo final exitoso. El acuerdo final es la casa. Hemos puesto los cimientos. No hemos construido la casa todavía, pero hemos puesto unos buenos cimientos", subrayó J. D. Vance.
La ciudad de Burgenstock, Suiza, acogió el pasado fin de semana un encuentro entre representantes de EEUU e Irán
que contó con la participación de los países mediadores Pakistán y Catar. La reunión se celebró a puerta cerrada
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