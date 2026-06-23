"A nosotros no nos amenacen": Cepeda responde a discurso del opositor colombiano De la Espriella

El dirigente del Pacto Histórico sostuvo que Colombia quedó dividida en "dos mitades casi idénticas" y llamó a impulsar un diálogo nacional.En el balotaje, según el preconteo, De la Espriella obtuvo 12.957.471 votos (49,66%), frente a 12.707.570 (48,70%) de Cepeda. El escrutinio será el proceso en el que podría oficializarse esta tendencia.
El candidato oficialista Iván Cepeda respondió al discurso de su rival en las elecciones presidenciales de Colombia, Abelardo de la Espriella, y afirmó que su movimiento no se dejará intimidar mientras continúa el proceso oficial de escrutinio electoral.
"A nosotros que no nos amenacen. (...) No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos", declaró al rechazar los mensajes lanzados por su rival, quien se declaró ganador de la contienda tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta.
El dirigente del Pacto Histórico sostuvo que Colombia quedó dividida en "dos mitades casi idénticas" y llamó a impulsar un diálogo nacional.
En el balotaje, según el preconteo, De la Espriellaobtuvo 12.957.471 votos (49,66%), frente a 12.707.570 (48,70%) de Cepeda. El escrutinio será el proceso en el que podría oficializarse esta tendencia.
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