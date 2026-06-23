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"A nosotros no nos amenacen": Cepeda responde a discurso del opositor colombiano De la Espriella

"A nosotros no nos amenacen": Cepeda responde a discurso del opositor colombiano De la Espriella

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El candidato oficialista Iván Cepeda respondió al discurso de su rival en las elecciones presidenciales de Colombia, Abelardo de la Espriella, y afirmó que su... 23.06.2026, Sputnik Mundo

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El dirigente del Pacto Histórico sostuvo que Colombia quedó dividida en "dos mitades casi idénticas" y llamó a impulsar un diálogo nacional.En el balotaje, según el preconteo, De la Espriella obtuvo 12.957.471 votos (49,66%), frente a 12.707.570 (48,70%) de Cepeda. El escrutinio será el proceso en el que podría oficializarse esta tendencia.

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