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Vicecanciller ruso: "No nos planteamos irnos de América Latina"

Vicecanciller ruso: "No nos planteamos irnos de América Latina"

Sputnik Mundo

Moscú asume el giro de América Latina hacia la derecha y se plantea ir construyendo los lazos con la región independientemente del color político de los... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, "lo más importante para nosotros es nuestro compromiso de cooperar con cualquiera que esté dispuesto a ello".Relaciones pragmáticasRiabkov constató que, en el pasado, Rusia mantuvo fructíferas relaciones con Gobiernos latinoamericanos de derecha o centroderecha.Rusia rechaza la injerencia en sus relaciones con América LatinaAl mismo tiempo, el alto cargo rechazó todo intento externo de injerir en la agenda ruso-latinoamericana."Rechazamos los dictados imperialistas, los intentos de imponer algo desde fuera o los intentos de dictar con quiénes estos países deben interactuar, con quiénes deben ser amigos y con quiénes no", subrayó.Además, enfatizó que Moscú cuenta con una posición sólida en la región, donde "sigue habiendo simpatía e interés" hacia el país euroasiático."Haremos todo lo posible para que este valioso legado de nuestras relaciones con la región latinoamericana y caribeña no se desperdicie, independientemente de la dirección que tomen los vientos políticos", concluyó Riabkov.La conferencia 'Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales' se celebra del 22 al 26 de junio, reuniendo a decenas de participantes nacionales e internacionales, entre ellos, miembros de círculos científicos y académicos de países como Argentina, Brasil, Colombia, México y también China.

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