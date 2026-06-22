Vicecanciller ruso: "No nos planteamos irnos de América Latina"
© Sputnik / Maria Devakhina / Acceder al contenido multimediaSerguéi Riabkov, viceministro de Exteriores de Rusia
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Moscú asume el giro de América Latina hacia la derecha y se plantea ir construyendo los lazos con la región independientemente del color político de los Gobiernos de turno, manifestó en una exclusiva con Sputnik el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov.
"No nos planteamos irnos de la región, se diga lo que se diga en algunas capitales. Buscamos formas adecuadas de cooperación, y el interés por esta cooperación en la región no disminuye. Si bien existe una tendencia hacia la derecha, un giro hacia la derecha –llámese como se quiera– es una realidad objetiva", subrayó el diplomático, entrevistado en la conferencia internacional 'Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales'".
En sus palabras, "lo más importante para nosotros es nuestro compromiso de cooperar con cualquiera que esté dispuesto a ello".
Relaciones pragmáticas
Riabkov constató que, en el pasado, Rusia mantuvo fructíferas relaciones con Gobiernos latinoamericanos de derecha o centroderecha.
"Los Gobiernos de esta tendencia son, por lo general, pragmáticos. Nosotros también nos guiamos por el pragmatismo en nuestra colaboración. No tenemos ninguna agenda oculta", enfatizó.
Rusia rechaza la injerencia en sus relaciones con América Latina
Al mismo tiempo, el alto cargo rechazó todo intento externo de injerir en la agenda ruso-latinoamericana.
"Rechazamos los dictados imperialistas, los intentos de imponer algo desde fuera o los intentos de dictar con quiénes estos países deben interactuar, con quiénes deben ser amigos y con quiénes no", subrayó.
7 de junio, 14:03 GMT
Además, enfatizó que Moscú cuenta con una posición sólida en la región, donde "sigue habiendo simpatía e interés" hacia el país euroasiático.
"Haremos todo lo posible para que este valioso legado de nuestras relaciones con la región latinoamericana y caribeña no se desperdicie, independientemente de la dirección que tomen los vientos políticos", concluyó Riabkov.
La conferencia 'Rusia y América Latina en busca de respuestas a los desafíos globales' se celebra del 22 al 26 de junio, reuniendo a decenas de participantes nacionales e internacionales, entre ellos, miembros de círculos científicos y académicos de países como Argentina, Brasil, Colombia, México y también China.
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