https://noticiaslatam.lat/20260613/los-problemas-siguen-para-reino-unido-mas-jovenes-podrian-quedarse-sin-empleo-1173868665.html
Los problemas siguen para Reino Unido: más jóvenes podrían quedarse sin empleo
Los problemas siguen para Reino Unido: más jóvenes podrían quedarse sin empleo
Sputnik Mundo
La proporción de personas que tienen entre 16 y 21 años que creen que existe una probabilidad significativa de no encontrar trabajo a largo plazo en el Reino... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T19:03+0000
2026-06-13T19:03+0000
2026-06-13T19:03+0000
reino unido
londres
jóvenes
mercado de trabajo
desempleo
economía
🌍 europa
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173592559_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_376c43f7ea9af9503f9ccb55b752093d.jpg
Según muestran los datos, entre 2015 y 2017, el porcentaje de jóvenes que preveían que podían quedarse sin empleo por un periodo largo de tiempo era de 2%. Entre 2023 y 2025, la cifra ronda el 7%.Lo anterior quiere decir que uno de cada 14 jóvenes piensa que existe una probabilidad de 80% o más de no conseguir trabajo. Además, uno de cada ocho afirmó que era muy probable sufrir desempleo a largo plazo.El estudio del IPPR se da a conocer en un momento en el que hay más de 600.000 jóvenes de entre 16 y 24 años que no trabajan ni buscan trabajo, al tiempo que 1,01 millones no estudian ni tienen un empleo, según cifras oficiales.Además, aunque la cifra de jóvenes convencidos de que estarán desempleados por mucho tiempo es relativamente menor, el porcentaje de los que piensan que es poco probable no tener trabajo por mucho tiempo cayó del 75% en el periodo 2010-2012 a 66%.Según diversos expertos, lo anterior sugiere que los jóvenes tienen menos confianza en sus perspectivas laborales ahora que después de la crisis financiera del 2008. De igual manera, en el grupo de 16 a 19 años se encuentra el menor porcentaje de quienes piensan que el talento y el trabajo duro determinan sus oportunidades de vida, con uno de cada cuatro jóvenes que tiene esa postura.El análisis del IPPR se basa en una encuesta aplicada a 100.000 británicos.
https://noticiaslatam.lat/20260530/como-fue-que-el-reino-unido-se-hundio-en-la-peor-crisis-de-empleo-de-los-ultimos-2-siglos-1173654330.html
reino unido
londres
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173592559_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_dacdf24c81466ee027b5af5e3925b8d1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reino unido, londres, jóvenes, mercado de trabajo, desempleo, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas
reino unido, londres, jóvenes, mercado de trabajo, desempleo, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas
Los problemas siguen para Reino Unido: más jóvenes podrían quedarse sin empleo
La proporción de personas que tienen entre 16 y 21 años que creen que existe una probabilidad significativa de no encontrar trabajo a largo plazo en el Reino Unido se ha triplicado en menos de 10 años, de acuerdo con el Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) con sede en Londres.
Según muestran los datos, entre 2015 y 2017, el porcentaje de jóvenes que preveían que podían quedarse sin empleo por un periodo largo de tiempo era de 2%. Entre 2023 y 2025, la cifra ronda el 7%.
Lo anterior quiere decir que uno de cada 14 jóvenes piensa que existe una probabilidad de 80% o más de no conseguir trabajo. Además, uno de cada ocho afirmó que era muy probable sufrir desempleo a largo plazo.
El estudio del IPPR se da a conocer en un momento en el que hay más de 600.000 jóvenes de entre 16 y 24 años que no trabajan ni buscan trabajo, al tiempo que 1,01 millones no estudian ni tienen un empleo, según cifras oficiales.
Además, aunque la cifra de jóvenes convencidos de que estarán desempleados por mucho tiempo es relativamente menor, el porcentaje de los que piensan que es poco probable no tener trabajo por mucho tiempo cayó del 75% en el periodo 2010-2012 a 66%.
Según diversos expertos, lo anterior sugiere que los jóvenes tienen menos confianza en sus perspectivas laborales ahora que después de la crisis financiera del 2008.
De igual manera, en el grupo de 16 a 19 años se encuentra el menor porcentaje de quienes piensan que el talento y el trabajo duro determinan sus oportunidades de vida, con uno de cada cuatro jóvenes que tiene esa postura.
El análisis del IPPR se basa en una encuesta aplicada a 100.000 británicos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.