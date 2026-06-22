De la Espriella se dice ganador de comicios presidenciales en Colombia, pero aún sigue el escrutinio

Sin embargo, aunque el preconteo mostrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, le muestra como puntero, aún falta el escrutinio, que es el paso final para conocer al sucesor de Gustavo Petro. Este proceso ya inició, pero aún podría tardar días para presentar los resultados finales. A esto se suma la impugnación anunciada por el abanderado oficialista, Iván Cepeda, misma que realizará en 33.000 mesas, ubicadas a lo largo del territorio colombiano.
El candidato opositor Abelardo de la Espriella comentó que obtuvo el triunfo en la jornada electoral, en la cual se votó por el próximo mandatario del país sudamericano.
"Derrotamos al régimen, a los de siempre, al establecimiento, contra todo pronóstico, contra toda la ilegalidad, contra el voto fusil (...). Aquí estamos el vicepresidente electo y el presidente electo de la República para hacer que se respete, con apoyo de la comunidad internacional y la fuerza pública, la voluntad popular", dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Sin embargo, aunque el preconteo mostrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, le muestra como puntero, aún falta el escrutinio, que es el paso final para conocer al sucesor de Gustavo Petro.