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De la Espriella se dice ganador de comicios presidenciales en Colombia, pero aún sigue el escrutinio

De la Espriella se dice ganador de comicios presidenciales en Colombia, pero aún sigue el escrutinio

Sputnik Mundo

El candidato opositor Abelardo de la Espriella comentó que obtuvo el triunfo en la jornada electoral, en la cual se votó por el próximo mandatario del país... 22.06.2026, Sputnik Mundo

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Sin embargo, aunque el preconteo mostrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, le muestra como puntero, aún falta el escrutinio, que es el paso final para conocer al sucesor de Gustavo Petro. Este proceso ya inició, pero aún podría tardar días para presentar los resultados finales. A esto se suma la impugnación anunciada por el abanderado oficialista, Iván Cepeda, misma que realizará en 33.000 mesas, ubicadas a lo largo del territorio colombiano.

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