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Arranca el escrutinio electoral en Colombia, anuncian autoridades
Arranca el escrutinio electoral en Colombia, anuncian autoridades
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La siguiente etapa del proceso para definir quién será el próximo mandatario en el país sudamericano, arrancó cuando el preconteo tiene más del 99% de las... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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En conferencia de prensa, el titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, dio a conocer que este paso se divide en tres: Por el momento, de acuerdo con el preconteo, el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, tiene el 49,65% de los sufragios totales, mientras que el oficialista Iván Cepeda lleva el 48,7% de los apoyos.
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Arranca el escrutinio electoral en Colombia, anuncian autoridades

00:00 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Fernando VergaraVotación en Colombia.
Votación en Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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La siguiente etapa del proceso para definir quién será el próximo mandatario en el país sudamericano, arrancó cuando el preconteo tiene más del 99% de las mesas contabilizadas y hubo una participación del 63,5% del padrón electoral.
En conferencia de prensa, el titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, dio a conocer que este paso se divide en tres:
Municipal: Se lleva a cabo con actas físicas, sin sistemas digitales.
Departamental: Se realiza por parte de los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano.
Nacional: Lo hacen los magistrados del CNE, ente que oficializará los resultados.
Por el momento, de acuerdo con el preconteo, el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, tiene el 49,65% de los sufragios totales, mientras que el oficialista Iván Cepeda lleva el 48,7% de los apoyos.
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