Arranca el escrutinio electoral en Colombia, anuncian autoridades

En conferencia de prensa, el titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, dio a conocer que este paso se divide en tres: Por el momento, de acuerdo con el preconteo, el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, tiene el 49,65% de los sufragios totales, mientras que el oficialista Iván Cepeda lleva el 48,7% de los apoyos.
La siguiente etapa del proceso para definir quién será el próximo mandatario en el país sudamericano, arrancó cuando el preconteo tiene más del 99% de las mesas contabilizadas y hubo una participación del 63,5% del padrón electoral.
En conferencia de prensa, el titular de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, dio a conocer que este paso se divide en tres:
Municipal: Se lleva a cabo con actas físicas, sin sistemas digitales.
Departamental: Se realiza por parte de los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano.
Nacional: Lo hacen los magistrados del CNE, ente que oficializará los resultados.