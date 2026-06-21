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De la Espriella vs Cepeda: Colombia elige a su nuevo presidente

De la Espriella vs Cepeda: Colombia elige a su nuevo presidente

Sputnik Mundo

Los colombianos acuden a votar entre el excongresista y activista por la paz Iván Cepeda y el abogado y empresario opositor Abelardo de la Espriella. Mientras... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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Más de 41 millones de colombianos están habilitados para elegir el nuevo presidente que entrará en funciones el 7 de agosto y se mantendrá en el cargo hasta 2030.Al igual que en la primera vuelta, las 122.020 mesas de votación instaladas en todo el país funcionarán entre las 8 y las 16 horas. Además, funcionarán puestos de votación en consulados del exterior, donde hay cerca de 1,4 millones de colombianos más habilitados para sufragar. En todos los casos, los votantes deberán marcar su opción predilecta haciendo una marca en la plancha electoral con las fotografías de ambas fórmulas presidenciales.En las últimas semanas, la campaña electoral estuvo marcada por denuncias por posibles amenazas a ciudadanos para que no voten o constreñimiento, es decir, empleados que son presionados por sus empresas para no votar o volcarse por un candidato determinado. El presidente Gustavo Petro confirmó a través de sus redes sociales que 400 empresas en el país fueron denunciadas por este tipo de acciones.Además, el Ministerio de Defensa desplegó el operativo Plan Democracia 2026 que, al igual que durante la primera vuelta, insumirá la participación de más de 400.000 efectivos, entre militares y policías, en todo el territorio colombiano, buscando asegurar que la jornada transcurra sin episodios de violencia.Tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral (CNE) esperan poder dar resultados oficiales entre una y dos horas después de cerrada la votación, es decir, sobre las 17 o 18 horas del domingo.Luego de que la primera vuelta culminara con advertencias sobre posibles irregularidades por parte del propio presidente Petro y del candidato Cepeda, el CNE aseguró que el sistema electoral colombiano cuenta con las garantías suficientes para despejar cualquier tipo de fraude. En ese sentido, destacaron la participación de más de 260.000 testigos electorales de los partidos, así como la instalación de "la mayor misión de observación electoral internacional en su historia para la segunda vuelta presidencial".De todos modos, los últimos días de campaña estuvieron signados por la desconfianza mutua entre los candidatos ante la posibilidad de que el perdedor evite reconocer la derrota. De la Espriella, incluso, llegó a sugerir que las Fuerzas Armadas deberían intervenir en caso de que el presidente Petro pusiera en duda los resultados.Las últimas encuestas han mostrado una ventaja consolidada de De la Espriella por sobre Cepeda. El último sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicado por el diario Cambio, otorga a De la Espriella un 48,7% de intención de voto frente a un 44,7% para Cepeda. Otro estudio de las consultoras Guarumo y Ecoanalítica, dado a conocer por el diario El Tiempo, arrojó que el 52,6% de los colombianos votarían por De la Espriella y el 45% por Cepeda.Aún así, Cepeda apuesta a haber modificado la tendencia en los últimos días, en los que sumó apoyos relevantes desde el centro político, como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Además, al influjo de su nuevo lema Me la juego por la vida, el candidato apunta a convocar a los 17,5 millones de colombianos que no votaron durante la primera vuelta.

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