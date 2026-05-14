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"¿Para qué estamos allí?": Rubio se plantea preguntas sobre la existencia de la OTAN

"¿Para qué estamos allí?": Rubio se plantea preguntas sobre la existencia de la OTAN

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuestionó la actitud de los aliados de la OTAN en el contexto del conflicto con Irán, y reprochó a España haber... 14.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-14T12:19+0000

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En este sentido, subrayó que los derechos de estacionamiento en bases militares son clave para que Washington permanezca en la OTAN, con el objetivo de poder utilizar las bases en función de sus intereses.Así que, cuando los socios de la OTAN deniegan el uso de esas bases (...), ¿qué sentido tiene entonces la Alianza? Empieza a convertirse en algo así como 'son aliados cuando les conviene' (...) Entonces, ¿para qué estamos allí? ¿Solo para protegerlos, pero no para promover nuestros intereses nacionales? "Esta es una pregunta muy legítima que debemos abordar", concluyó Rubio.El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en varias ocasiones que EEUU podría abandonar la Alianza; la escalada en Oriente Medio solo agravó el problema.En marzo, el presidente norteamericano instó a los miembros del bloque a enviar buques para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz. Alemania, Francia y España respondieron negativamente, mientras que el Reino Unido, según él, aceptó demasiado tarde.Además, España denegó a los aviones militares estadounidenses el acceso a sus bases aéreas durante el conflicto con Irán, lo que provocó amenazas por parte de Washington de un embargo comercial, la retirada de tropas e incluso la suspensión de la pertenencia a la OTAN.A finales de abril, Trump también anunció una posible reducción del contingente militar en Alemania. El 2 de mayo, el portavoz oficial del Pentágono, Sean Parnell, confirmó la información sobre los planes de repatriar desde Alemania a 5.000 militares en un plazo de entre seis meses y un año.

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