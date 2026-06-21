"El preconteo no es final ni vinculante", dice el candidato oficialista colombiano Iván Cepeda

A continuación, Cepeda anunció que abogados de su fuerza política impugnarán 33.000 mesas en todo el país. "Llamo a estar atentos del escrutinio de esas mesas, sus actas y sus resultados", destacó y señaló que, tras esa etapa, reconocerá el resultado oficial. Con más del 99% de las mesas contabilizadas, el abanderado oficialista ocupa el segundo lugar de la contienda, con casi 49% de los votos.
El abanderado de Pacto Histórico reconoció los datos del preconteo arrojados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero hizo énfasis en que aún falta el escrutinio, donde se conocerá puntualmente quién será el próximo mandatario.
"El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial, ni vinculante", refirió ante sus seguidores.
A continuación, Cepeda anunció que abogados de su fuerza política impugnarán 33.000 mesas en todo el país.
"Llamo a estar atentos del escrutinio de esas mesas, sus actas y sus resultados", destacó y señaló que, tras esa etapa, reconocerá el resultado oficial.
Con más del 99% de las mesas contabilizadas, el abanderado oficialista ocupa el segundo lugar de la contienda, con casi 49% de los votos.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).