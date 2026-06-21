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"El preconteo no es final ni vinculante", dice el candidato oficialista colombiano Iván Cepeda

"El preconteo no es final ni vinculante", dice el candidato oficialista colombiano Iván Cepeda

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El abanderado de Pacto Histórico reconoció los datos del preconteo arrojados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero hizo énfasis en que aún falta... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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A continuación, Cepeda anunció que abogados de su fuerza política impugnarán 33.000 mesas en todo el país. "Llamo a estar atentos del escrutinio de esas mesas, sus actas y sus resultados", destacó y señaló que, tras esa etapa, reconocerá el resultado oficial. Con más del 99% de las mesas contabilizadas, el abanderado oficialista ocupa el segundo lugar de la contienda, con casi 49% de los votos.

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