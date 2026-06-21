https://noticiaslatam.lat/20260621/cuando-se-podria-conocer-al-nuevo-presidente-de-colombia-esto-dicen-las-autoridades----1173992392.html

¿Cuándo se podría conocer al nuevo presidente de Colombia? Esto dicen las autoridades

¿Cuándo se podría conocer al nuevo presidente de Colombia? Esto dicen las autoridades

Sputnik Mundo

La segunda vuelta de los comicios presidenciales mostrará al sucesor del mandatario colombiano, Gustavo Petro. La disputa en el número de papeletas es entre el... 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T20:30+0000

2026-06-21T20:30+0000

2026-06-21T20:30+0000

américa latina

política

gustavo petro

iván cepeda

abelardo de la espriella

colombia

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173992208_185:194:1024:666_1920x0_80_0_0_8414330a8090951c88c292433c3d5633.jpg

Sputnik te explica cómo se expondrán los resultados electorales de la nación sudamericana.PreconteoEs el primer paso, mismo que mostrará la Registraduría Nacional del Estado Civil, ente encargado de la realización de los comicios. Este arrancará poco después de que los centros de votación concluyan sus actividades (16:00 horas locales, 21:00 GMT).De acuerdo con el sitio web del organismo, los datos arrojados en esa etapa "no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección". EscrutinioEste es el proceso donde se verifica y se cuentan los sufragios depositados en las urnas, el cual se lleva a cabo por parte de jurados de votación y comisiones escrutadoras. Según la Registraduría Nacional "este procedimiento garantiza la validez y transparencia de los resultados electorales" y se refleja en la página de este organismo. De acuerdo con medios locales, esta tarea puede demorar alrededor de dos días. En ese momento, se conocerá el resultado oficial de los comicios presidenciales en Colombia.

https://noticiaslatam.lat/20260621/de-la-espriella-vs-cepeda-colombia-elige-a-su-nuevo-presidente-1173982506.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, gustavo petro, iván cepeda, abelardo de la espriella, colombia, elecciones