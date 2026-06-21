Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260621/cuando-se-podria-conocer-al-nuevo-presidente-de-colombia-esto-dicen-las-autoridades----1173992392.html
¿Cuándo se podría conocer al nuevo presidente de Colombia? Esto dicen las autoridades
¿Cuándo se podría conocer al nuevo presidente de Colombia? Esto dicen las autoridades
Sputnik Mundo
La segunda vuelta de los comicios presidenciales mostrará al sucesor del mandatario colombiano, Gustavo Petro. La disputa en el número de papeletas es entre el... 21.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-21T20:30+0000
2026-06-21T20:30+0000
américa latina
política
gustavo petro
iván cepeda
abelardo de la espriella
colombia
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173992208_185:194:1024:666_1920x0_80_0_0_8414330a8090951c88c292433c3d5633.jpg
Sputnik te explica cómo se expondrán los resultados electorales de la nación sudamericana.PreconteoEs el primer paso, mismo que mostrará la Registraduría Nacional del Estado Civil, ente encargado de la realización de los comicios. Este arrancará poco después de que los centros de votación concluyan sus actividades (16:00 horas locales, 21:00 GMT).De acuerdo con el sitio web del organismo, los datos arrojados en esa etapa "no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección". EscrutinioEste es el proceso donde se verifica y se cuentan los sufragios depositados en las urnas, el cual se lleva a cabo por parte de jurados de votación y comisiones escrutadoras. Según la Registraduría Nacional "este procedimiento garantiza la validez y transparencia de los resultados electorales" y se refleja en la página de este organismo. De acuerdo con medios locales, esta tarea puede demorar alrededor de dos días. En ese momento, se conocerá el resultado oficial de los comicios presidenciales en Colombia.
https://noticiaslatam.lat/20260621/de-la-espriella-vs-cepeda-colombia-elige-a-su-nuevo-presidente-1173982506.html
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/15/1173992208_176:78:982:682_1920x0_80_0_0_8b29613d56c09f11d0ded5074c133dcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, gustavo petro, iván cepeda, abelardo de la espriella, colombia, elecciones
política, gustavo petro, iván cepeda, abelardo de la espriella, colombia, elecciones

¿Cuándo se podría conocer al nuevo presidente de Colombia? Esto dicen las autoridades

20:30 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Santiago SaldarriagaBoleta de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Colombia.
Boleta de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Colombia. - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Santiago Saldarriaga
Síguenos en
La segunda vuelta de los comicios presidenciales mostrará al sucesor del mandatario colombiano, Gustavo Petro. La disputa en el número de papeletas es entre el abanderado oficialista, Iván Cepeda, y el candidato opositor, Abelardo de la Espriella.
Sputnik te explica cómo se expondrán los resultados electorales de la nación sudamericana.

Preconteo

Es el primer paso, mismo que mostrará la Registraduría Nacional del Estado Civil, ente encargado de la realización de los comicios. Este arrancará poco después de que los centros de votación concluyan sus actividades (16:00 horas locales, 21:00 GMT).
De acuerdo con el sitio web del organismo, los datos arrojados en esa etapa "no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección".
De la Espriella vs Cepeda: Colombia elige a su nuevo presidente - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
América Latina
De la Espriella vs Cepeda: Colombia elige a su nuevo presidente
13:18 GMT

Escrutinio

Este es el proceso donde se verifica y se cuentan los sufragios depositados en las urnas, el cual se lleva a cabo por parte de jurados de votación y comisiones escrutadoras.
Según la Registraduría Nacional "este procedimiento garantiza la validez y transparencia de los resultados electorales" y se refleja en la página de este organismo. De acuerdo con medios locales, esta tarea puede demorar alrededor de dos días.
En ese momento, se conocerá el resultado oficial de los comicios presidenciales en Colombia.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала