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Europa está dispuesta a luchar "hasta el último soldado ucraniano, hasta el último euro", afirma Fico

Europa está dispuesta a luchar "hasta el último soldado ucraniano, hasta el último euro", afirma Fico

Sputnik Mundo

La UE está prolongando el conflicto en Ucrania en lugar de abordar los problemas que preocupan a los ciudadanos europeos, expresó su decepción el primer... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T12:51+0000

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En un video publicado en redes sociales, Fico informó que el 12 de junio mantuvo una conversación con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sobre los preparativos para la próxima cumbre del ente europeo."He vuelto a expresar mi decepción por el hecho de que las conclusiones [de la cumbre] sean de carácter general, que no logremos avanzar en cuestiones como la pérdida de la competitividad de la Unión Europea y los precios extremadamente altos de la energía. Sin embargo, cuando se trata de Ucrania, todo está claro: la guerra debe continuar hasta el último soldado ucraniano y hasta el último euro", afirmó Fico.El primer ministro eslovaco también confirmó que tiene la intención de plantear en la próxima cumbre de la Unión Europea la cuestión de las compensaciones para Eslovaquia por el armamento que fue entregado a Ucrania por el Gobierno anterior.Anteriormente, la Cancillería rusa señaló que Europa busca la prolongación de las hostilidades en Ucrania y, en este contexto, la Comisión Europea se esfuerza por encontrar más formas para sostener al régimen de Kiev. Eslovaquia critica constantemente al Gobierno de la UE por su política respecto al conflicto ucraniano. En abril, el diputado del Parlamento Europeo por Eslovaquia, Lubos Blaha, declaró que Bratislava está revisando sus vínculos con la Unión Europea debido a que Bruselas prioriza Kiev por encima de los intereses de los países miembros.

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