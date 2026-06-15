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Europa está dispuesta a luchar "hasta el último soldado ucraniano, hasta el último euro", afirma Fico
Europa está dispuesta a luchar "hasta el último soldado ucraniano, hasta el último euro", afirma Fico
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La UE está prolongando el conflicto en Ucrania en lugar de abordar los problemas que preocupan a los ciudadanos europeos, expresó su decepción el primer... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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En un video publicado en redes sociales, Fico informó que el 12 de junio mantuvo una conversación con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sobre los preparativos para la próxima cumbre del ente europeo."He vuelto a expresar mi decepción por el hecho de que las conclusiones [de la cumbre] sean de carácter general, que no logremos avanzar en cuestiones como la pérdida de la competitividad de la Unión Europea y los precios extremadamente altos de la energía. Sin embargo, cuando se trata de Ucrania, todo está claro: la guerra debe continuar hasta el último soldado ucraniano y hasta el último euro", afirmó Fico.El primer ministro eslovaco también confirmó que tiene la intención de plantear en la próxima cumbre de la Unión Europea la cuestión de las compensaciones para Eslovaquia por el armamento que fue entregado a Ucrania por el Gobierno anterior.Anteriormente, la Cancillería rusa señaló que Europa busca la prolongación de las hostilidades en Ucrania y, en este contexto, la Comisión Europea se esfuerza por encontrar más formas para sostener al régimen de Kiev. Eslovaquia critica constantemente al Gobierno de la UE por su política respecto al conflicto ucraniano. En abril, el diputado del Parlamento Europeo por Eslovaquia, Lubos Blaha, declaró que Bratislava está revisando sus vínculos con la Unión Europea debido a que Bruselas prioriza Kiev por encima de los intereses de los países miembros.
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Europa está dispuesta a luchar "hasta el último soldado ucraniano, hasta el último euro", afirma Fico

12:51 GMT 15.06.2026
© AP Photo / AP/Oficina de Prensa Presidencial de UcraniaUn soldado ucraniano
Un soldado ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / AP/Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania
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La UE está prolongando el conflicto en Ucrania en lugar de abordar los problemas que preocupan a los ciudadanos europeos, expresó su decepción el primer ministro eslovaco, Robert Fico.
En un video publicado en redes sociales, Fico informó que el 12 de junio mantuvo una conversación con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sobre los preparativos para la próxima cumbre del ente europeo.
"He vuelto a expresar mi decepción por el hecho de que las conclusiones [de la cumbre] sean de carácter general, que no logremos avanzar en cuestiones como la pérdida de la competitividad de la Unión Europea y los precios extremadamente altos de la energía. Sin embargo, cuando se trata de Ucrania, todo está claro: la guerra debe continuar hasta el último soldado ucraniano y hasta el último euro", afirmó Fico.
El primer ministro eslovaco también confirmó que tiene la intención de plantear en la próxima cumbre de la Unión Europea la cuestión de las compensaciones para Eslovaquia por el armamento que fue entregado a Ucrania por el Gobierno anterior.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y Volodímir Zelenski, durante una conferencia de prensa, 13 de octubre de 2025 en Kiev, Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 11.05.2026
Internacional
"Panorama incierto": la UE enfrenta dudas sobre su capacidad para armar a Ucrania, reportan medios
11 de mayo, 12:01 GMT
Anteriormente, la Cancillería rusa señaló que Europa busca la prolongación de las hostilidades en Ucrania y, en este contexto, la Comisión Europea se esfuerza por encontrar más formas para sostener al régimen de Kiev.
Eslovaquia critica constantemente al Gobierno de la UE por su política respecto al conflicto ucraniano. En abril, el diputado del Parlamento Europeo por Eslovaquia, Lubos Blaha, declaró que Bratislava está revisando sus vínculos con la Unión Europea debido a que Bruselas prioriza Kiev por encima de los intereses de los países miembros.
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