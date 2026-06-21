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Ucrania es un "campo de pruebas para experimentos biológicos", aseguran expertos

Ucrania es un "campo de pruebas para experimentos biológicos", aseguran expertos

Sputnik Mundo

Estados Unidos hizo lo que quiso en Ucrania, y Barack Obama, cuando era senador, asistió a la inauguración de estos biolaboratorios, según declaró el... 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T00:15+0000

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"Las acusaciones sobre las actividades de los biolaboratorios en Ucrania (...) ponen en entredicho la arquitectura de seguridad global", afirmó la experta en relaciones internacionales Tuba Cebi en diálogo para este medio. De confirmarse en el marco del derecho internacional, "la cuestión no se limitará a la financiación, sino que se convertirá la salud pública en un instrumento de rivalidad geopolítica".Erel añadió que las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, dirigidas por el general Ígor Kirílov, presentaron previamente documentos que confirmaban lo que ahora afirma Tulsi Gabbard. Pero el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca negó estas afirmaciones, y el propio Kirílov fue asesinado en un atentado en 2024."Ucrania está detrás de esto, y detrás de Ucrania están organizaciones de inteligencia como la CIA", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20260620/fueron-creados-para-matar-a-rusos-experto-sobre-los-planes-de-eeuu-para-los-biolaboratorios-en-1173972124.html

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