Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260621/ucrania-es-un-campo-de-pruebas-para-experimentos-biologicos-aseguran-expertos-1173978869.html
Ucrania es un "campo de pruebas para experimentos biológicos", aseguran expertos
Ucrania es un "campo de pruebas para experimentos biológicos", aseguran expertos
Sputnik Mundo
Estados Unidos hizo lo que quiso en Ucrania, y Barack Obama, cuando era senador, asistió a la inauguración de estos biolaboratorios, según declaró el... 21.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-21T00:15+0000
2026-06-21T00:27+0000
internacional
seguridad
sociedad
ígor kirílov
ucrania
eeuu
darpa
cia
casa blanca
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/19/1155698149_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1bd161f6a98d837eb62613a016740c59.jpg
"Las acusaciones sobre las actividades de los biolaboratorios en Ucrania (...) ponen en entredicho la arquitectura de seguridad global", afirmó la experta en relaciones internacionales Tuba Cebi en diálogo para este medio. De confirmarse en el marco del derecho internacional, "la cuestión no se limitará a la financiación, sino que se convertirá la salud pública en un instrumento de rivalidad geopolítica".Erel añadió que las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, dirigidas por el general Ígor Kirílov, presentaron previamente documentos que confirmaban lo que ahora afirma Tulsi Gabbard. Pero el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca negó estas afirmaciones, y el propio Kirílov fue asesinado en un atentado en 2024."Ucrania está detrás de esto, y detrás de Ucrania están organizaciones de inteligencia como la CIA", concluyó.
https://noticiaslatam.lat/20260620/fueron-creados-para-matar-a-rusos-experto-sobre-los-planes-de-eeuu-para-los-biolaboratorios-en-1173972124.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/19/1155698149_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_160532fcd907910088e387f743269f4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, sociedad, ígor kirílov, ucrania, eeuu, darpa, cia, casa blanca
seguridad, sociedad, ígor kirílov, ucrania, eeuu, darpa, cia, casa blanca

Ucrania es un "campo de pruebas para experimentos biológicos", aseguran expertos

00:15 GMT 21.06.2026 (actualizado: 00:27 GMT 21.06.2026)
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Acceder al contenido multimediaTropas de defensa contra radiación biológica y química
Tropas de defensa contra radiación biológica y química - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Estados Unidos hizo lo que quiso en Ucrania, y Barack Obama, cuando era senador, asistió a la inauguración de estos biolaboratorios, según declaró el politólogo Hasan Erel a Sputnik.

"El Pentágono cuenta con una importante división de DARPA que lleva a cabo investigaciones a las que se destinan enormes fondos. En el transcurso de estas investigaciones, virus que afectan a los animales, como la gripe aviar y la gripe porcina, se modifican y transforman para infectar a los humanos", subraya.

"Las acusaciones sobre las actividades de los biolaboratorios en Ucrania (...) ponen en entredicho la arquitectura de seguridad global", afirmó la experta en relaciones internacionales Tuba Cebi en diálogo para este medio.
De confirmarse en el marco del derecho internacional, "la cuestión no se limitará a la financiación, sino que se convertirá la salud pública en un instrumento de rivalidad geopolítica".
Ejercicios de las tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las FFAA de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 20.06.2026
Internacional
"Fueron creados para matar a rusos": experto sobre los planes de EEUU para los biolaboratorios en Ucrania
ayer, 18:41 GMT
Erel añadió que las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia, dirigidas por el general Ígor Kirílov, presentaron previamente documentos que confirmaban lo que ahora afirma Tulsi Gabbard.
Pero el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca negó estas afirmaciones, y el propio Kirílov fue asesinado en un atentado en 2024.
"Ucrania está detrás de esto, y detrás de Ucrania están organizaciones de inteligencia como la CIA", concluyó.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала