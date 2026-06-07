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EEUU niega visas a miembros de la selección iraní que participarán en el Mundial de Fútbol

EEUU niega visas a miembros de la selección iraní que participarán en el Mundial de Fútbol

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Washington ha creado un ambiente de desigualdad y discriminación en la Copa del Mundo, al rechazar la emisión del documento a miembros de la delegación de la... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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El veto de visas afecta a parte del cuerpo técnico, así como a integrantes de la directiva del equipo.Además, expuso que el asunto ha sido remitido a la FIFA que, como indica la parte iraní, está obligada a solicitar visas para los demás miembros de la delegación.

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