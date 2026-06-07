EEUU niega visas a miembros de la selección iraní que participarán en el Mundial de Fútbol

El veto de visas afecta a parte del cuerpo técnico, así como a integrantes de la directiva del equipo.Además, expuso que el asunto ha sido remitido a la FIFA que, como indica la parte iraní, está obligada a solicitar visas para los demás miembros de la delegación.
Washington ha creado un ambiente de desigualdad y discriminación en la Copa del Mundo, al rechazar la emisión del documento a miembros de la delegación de la escuadra del país persa, denunció la Federación Iraní de Fútbol.
El veto de visas afecta a parte del cuerpo técnico, así como a integrantes de la directiva del equipo.
"El país anfitrión [EEUU], mediante su comportamiento discriminatorio y dirigido contra la selección iraní, ha creado un ambiente de discriminación y desigualdad, lo que constituye una injerencia política en el deporte de la peor manera posible", afirmó la Federación en un comunicado.