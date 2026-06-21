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Colombia adelanta cierres fronterizos por segunda vuelta electoral
Colombia adelanta cierres fronterizos por segunda vuelta electoral
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Las autoridades colombianas modificaron sus estatutos sobre los pasos fronterizos, esto con el fin de reforzar la seguridad ante los comicios presidenciales. 21.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con un acto administrativo, que fue reportado por el medio local El Tiempo, los horarios establecidos el 16 de junio quedaron sin efecto.Esto se mantendrá hasta las 6:00 horas locales del 22 de junio de este año, casi un día después de la nueva jornada de votación.¿Qué es lo que cambia?De acuerdo con la medida, detalló El Tiempo, se limita el tránsito generalizado de viajeros, salvo excepciones.Además, el Ejecutivo precisó que se incrementaron los controles migratorios, para llevar a cabo protocolos rigurosos.Mientras tanto, las votaciones definirán entre el abanderado oficialista, Iván Cepeda, o el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, quién será el sucesor de Gustavo Petro como presidente de Colombia.
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Colombia adelanta cierres fronterizos por segunda vuelta electoral

07:35 GMT 21.06.2026
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Frontera entre Colombia y Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
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Las autoridades colombianas modificaron sus estatutos sobre los pasos fronterizos, esto con el fin de reforzar la seguridad ante los comicios presidenciales.
De acuerdo con un acto administrativo, que fue reportado por el medio local El Tiempo, los horarios establecidos el 16 de junio quedaron sin efecto.
"Con este ajuste, se determinó que la restricción en los pasos fronterizos debe iniciar de forma anticipada a partir de las 6:00 horas (11:00 GMT) del 20 de junio, o bien desde el momento exacto de la publicación del decreto en el Diario Oficial", refirió.
Esto se mantendrá hasta las 6:00 horas locales del 22 de junio de este año, casi un día después de la nueva jornada de votación.
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¿Qué es lo que cambia?

De acuerdo con la medida, detalló El Tiempo, se limita el tránsito generalizado de viajeros, salvo excepciones.
Además, el Ejecutivo precisó que se incrementaron los controles migratorios, para llevar a cabo protocolos rigurosos.
"Esta determinación forma parte de la estrategia interinstitucional denominada Plan Democracia 2026. Dicho plan, liderado directamente por el Gobierno nacional, busca consolidar las condiciones de seguridad indispensables para el ejercicio del voto y asegurar que la jornada transcurra de manera segura y ordenada en cada rincón del país", expuso el rotativo local.
Mientras tanto, las votaciones definirán entre el abanderado oficialista, Iván Cepeda, o el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, quién será el sucesor de Gustavo Petro como presidente de Colombia.
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