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Colombia adelanta cierres fronterizos por segunda vuelta electoral

Colombia adelanta cierres fronterizos por segunda vuelta electoral

Sputnik Mundo

Las autoridades colombianas modificaron sus estatutos sobre los pasos fronterizos, esto con el fin de reforzar la seguridad ante los comicios presidenciales. 21.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-21T07:35+0000

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De acuerdo con un acto administrativo, que fue reportado por el medio local El Tiempo, los horarios establecidos el 16 de junio quedaron sin efecto.Esto se mantendrá hasta las 6:00 horas locales del 22 de junio de este año, casi un día después de la nueva jornada de votación.¿Qué es lo que cambia?De acuerdo con la medida, detalló El Tiempo, se limita el tránsito generalizado de viajeros, salvo excepciones.Además, el Ejecutivo precisó que se incrementaron los controles migratorios, para llevar a cabo protocolos rigurosos.Mientras tanto, las votaciones definirán entre el abanderado oficialista, Iván Cepeda, o el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, quién será el sucesor de Gustavo Petro como presidente de Colombia.

https://noticiaslatam.lat/20260621/por-que-barranquilla-es-la-ciudad-que-puede-definir-la-eleccion-presidencial-en-colombia-1173980879.html

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