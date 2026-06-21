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Al menos 4 muertos y decenas de heridos deja un ataque ucraniano con drones en Crimea
Al menos 4 muertos y decenas de heridos deja un ataque ucraniano con drones en Crimea
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El gobernador de la república homónima, Serguéi Axiónov, denunció que al menos cuatro personas fallecieron y 28 más resultaron heridas por un ataque ucraniano... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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Momentos antes, el gabinete de crisis de la región de Krasnodar informó de al menos un muerto y un herido por un ataque con drones contra el ferri Panagia, en la línea que conecta dicho territorio con Kerch, así como de un incendio en la terminal petrolera situada en la localidad de Chushka, en el distrito de Temriuk.Según informó el Ministerio de Defensa, durante la noche fueron derribados 239 vehículos aéreos no tripulados sobre las regiones rusas. Parte de los drones fueron destruidos en el cielo de Crimea, el territorio de Krasnodar y en la zona acuática del mar Negro.
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Al menos 4 muertos y decenas de heridos deja un ataque ucraniano con drones en Crimea
06:35 GMT 21.06.2026 (actualizado: 07:32 GMT 21.06.2026)
El gobernador de la república homónima, Serguéi Axiónov, denunció que al menos cuatro personas fallecieron y 28 más resultaron heridas por un ataque ucraniano en la zona de Kerch, situada al este de la península de Crimea.
"Lamentablemente, hay víctimas civiles como resultado de un ataque enemigo con drones contra la península de Kerch. En este momento tenemos información de cuatro muertos y 28 heridos", dijo Axiónov.
Momentos antes, el gabinete de crisis de la región de Krasnodar informó de al menos un muerto y un herido por un ataque con drones contra el ferri Panagia, en la línea que conecta dicho territorio con Kerch, así como de un incendio en la terminal petrolera situada en la localidad de Chushka, en el distrito de Temriuk.
Según informó el Ministerio de Defensa, durante la noche fueron derribados 239 vehículos aéreos no tripulados sobre las regiones rusas. Parte de los drones fueron destruidos en el cielo de Crimea, el territorio de Krasnodar y en la zona acuática del mar Negro.