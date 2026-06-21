Cumbre Rusia-ASEAN, alto el fuego en Oriente Medio y torneo de la UFC en la Casa Blanca, entre las fotos de la semana
Los manifestantes intentan derribar una valla de un sitio en construcción durante una protesta contra los planes de construir un complejo turístico en la zona de Rrjoll, norte de Albania.
Los manifestantes intentan derribar una valla de un sitio en construcción durante una protesta contra los planes de construir un complejo turístico en la zona de Rrjoll, norte de Albania.
Un hombre que regresa a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre EEUU e Irán muestra la señal de la victoria mientras se encuentra sobre los escombros de su casa destruida en la localidad de Nabatieh, en el sur de Líbano.
Un hombre que regresa a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre EEUU e Irán muestra la señal de la victoria mientras se encuentra sobre los escombros de su casa destruida en la localidad de Nabatieh, en el sur de Líbano.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al primer ministro británico, Keir Starmer, y a su esposa, Victoria Starmer, durante la ceremonia protocolaria de arribos de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, Francia.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al primer ministro británico, Keir Starmer, y a su esposa, Victoria Starmer, durante la ceremonia protocolaria de arribos de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, Francia.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la ceremonia oficial de recepción de los jefes de delegación participantes en la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán.
En la foto: el primer ministro del Reino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, Thananon Niramit.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la ceremonia oficial de recepción de los jefes de delegación participantes en la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán.
En la foto: el primer ministro del Reino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, Thananon Niramit.
Cosacos del Kubán y alumnos del puesto Nº1 de la ciudad de Krasnodar asisten a la ceremonia solemne de izamiento de la bandera estatal con motivo del Día de Rusia.
Cosacos del Kubán y alumnos del puesto Nº1 de la ciudad de Krasnodar asisten a la ceremonia solemne de izamiento de la bandera estatal con motivo del Día de Rusia.
Los palestinos recogen sus pertenencias de sus hogares evacuados después de que el Ejército israelí emitiera varios permisos de acceso temporal para los residentes del campamento de refugiados de Tulkarm, Cisjordania.
Los palestinos recogen sus pertenencias de sus hogares evacuados después de que el Ejército israelí emitiera varios permisos de acceso temporal para los residentes del campamento de refugiados de Tulkarm, Cisjordania.
Hombres judíos ultraortodoxos protestan contra el reclutamiento militar y exigen la liberación de los objetores de conciencia detenidos frente a una prisión militar cerca de Kfar Yona, Israel.
Hombres judíos ultraortodoxos protestan contra el reclutamiento militar y exigen la liberación de los objetores de conciencia detenidos frente a una prisión militar cerca de Kfar Yona, Israel.
Personas intentan sacar a los pasajeros de un avión después de que este se estrellara en una autopista en Laredo, Texas.
Personas intentan sacar a los pasajeros de un avión después de que este se estrellara en una autopista en Laredo, Texas.
Michael Chandler —artista marcial mixto estadounidense— calienta en el Gran Salón de la Casa Blanca antes de su combate de peso ligero contra el brasileño Maurício Ruffy durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca.
Michael Chandler —artista marcial mixto estadounidense— calienta en el Gran Salón de la Casa Blanca antes de su combate de peso ligero contra el brasileño Maurício Ruffy durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca.
Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección mexicana de fútbol, camina por el barrio Chino de la Ciudad de México.
Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección mexicana de fútbol, camina por el barrio Chino de la Ciudad de México.
Los parisinos disfrutan del agua en el canal Saint-Martin de París, el 17 de junio de 2026, primer día en que se autoriza el baño en el canal, mientras la capital atraviesa una ola de calor.
Los parisinos disfrutan del agua en el canal Saint-Martin de París, el 17 de junio de 2026, primer día en que se autoriza el baño en el canal, mientras la capital atraviesa una ola de calor.
Instalación decorativa en forma de ojos sobre una autopista en Mytischi, Rusia.
Instalación decorativa en forma de ojos sobre una autopista en Mytischi, Rusia.
Un automóvil arde durante una manifestación en contra del G7 en Ginebra, Suiza, antes de la cumbre de la asociación.
Un automóvil arde durante una manifestación en contra del G7 en Ginebra, Suiza, antes de la cumbre de la asociación.
El expresidente de EEUU, Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama reaccionan junto al primer retrato que les fue encargado a Njideka Akunyili Crosby en el vestíbulo Hope and Change del Museo del Centro Presidencial Barack Obama, Illinois, Estados Unidos.
El expresidente de EEUU, Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama reaccionan junto al primer retrato que les fue encargado a Njideka Akunyili Crosby en el vestíbulo Hope and Change del Museo del Centro Presidencial Barack Obama, Illinois, Estados Unidos.
Un niño palestino juega en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
Un niño palestino juega en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.
El actor Javier Bardem reacciona tras dejar las huellas de sus manos y pies en cemento durante su ceremonia en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
El actor Javier Bardem reacciona tras dejar las huellas de sus manos y pies en cemento durante su ceremonia en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Activistas por el bienestar animal exhiben un Frankenwrap animatrónico de 4 metros para denunciar el supuesto incumplimiento de Pret A Manger en sus compromisos de bienestar avícola, Londres, Reino Unido.
Activistas por el bienestar animal exhiben un Frankenwrap animatrónico de 4 metros para denunciar el supuesto incumplimiento de Pret A Manger en sus compromisos de bienestar avícola, Londres, Reino Unido.