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Cumbre Rusia-ASEAN, alto el fuego en Oriente Medio y torneo de la UFC en la Casa Blanca, entre las fotos de la semana
Cumbre Rusia-ASEAN, alto el fuego en Oriente Medio y torneo de la UFC en la Casa Blanca, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La cumbre Rusia-ASEAN en Kazán... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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Cumbre Rusia-ASEAN, alto el fuego en Oriente Medio y torneo de la UFC en la Casa Blanca, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 21.06.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La cumbre Rusia-ASEAN en Kazán, la ceremonia del actor español Javier Bardem dejando sus huellas en Hollywood y un torneo de la UFC que tuvo lugar en los terrenos de la Casa Blanca, entre las fotos de los últimos siete días.
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© AP Photo / Hameraldi Agolli

Los manifestantes intentan derribar una valla de un sitio en construcción durante una protesta contra los planes de construir un complejo turístico en la zona de Rrjoll, norte de Albania.

Los manifestantes intentan derribar una valla de un sitio en construcción durante una protesta contra los planes de construir un complejo turístico en la zona de Rrjoll, norte de Albania. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Hameraldi Agolli

Los manifestantes intentan derribar una valla de un sitio en construcción durante una protesta contra los planes de construir un complejo turístico en la zona de Rrjoll, norte de Albania.

© AP Photo / Hussein Malla

Un hombre que regresa a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre EEUU e Irán muestra la señal de la victoria mientras se encuentra sobre los escombros de su casa destruida en la localidad de Nabatieh, en el sur de Líbano.

Un hombre que regresa a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre EEUU e Irán muestra la señal de la victoria mientras se encuentra sobre los escombros de su casa destruida en la localidad de Nabatieh, en el sur de Líbano. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Hussein Malla

Un hombre que regresa a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre EEUU e Irán muestra la señal de la victoria mientras se encuentra sobre los escombros de su casa destruida en la localidad de Nabatieh, en el sur de Líbano.

© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al primer ministro británico, Keir Starmer, y a su esposa, Victoria Starmer, durante la ceremonia protocolaria de arribos de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al primer ministro británico, Keir Starmer, y a su esposa, Victoria Starmer, durante la ceremonia protocolaria de arribos de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, Francia. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Pool/Isabel Infantes

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al primer ministro británico, Keir Starmer, y a su esposa, Victoria Starmer, durante la ceremonia protocolaria de arribos de la cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, Francia.

© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimedia

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la ceremonia oficial de recepción de los jefes de delegación participantes en la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán.

En la foto: el primer ministro del Reino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, Thananon Niramit.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la ceremonia oficial de recepción de los jefes de delegación participantes en la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán.En la foto: el primer ministro del Reino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, Thananon Niramit. - Sputnik Mundo
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante la ceremonia oficial de recepción de los jefes de delegación participantes en la cumbre Rusia-ASEAN en Kazán.

En la foto: el primer ministro del Reino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa, Thananon Niramit.

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimedia

Cosacos del Kubán y alumnos del puesto Nº1 de la ciudad de Krasnodar asisten a la ceremonia solemne de izamiento de la bandera estatal con motivo del Día de Rusia.

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Cosacos del Kubán y alumnos del puesto Nº1 de la ciudad de Krasnodar asisten a la ceremonia solemne de izamiento de la bandera estatal con motivo del Día de Rusia.

© AP Photo / Majdi Mohammed

Los palestinos recogen sus pertenencias de sus hogares evacuados después de que el Ejército israelí emitiera varios permisos de acceso temporal para los residentes del campamento de refugiados de Tulkarm, Cisjordania.

Los palestinos recogen sus pertenencias de sus hogares evacuados después de que el Ejército israelí emitiera varios permisos de acceso temporal para los residentes del campamento de refugiados de Tulkarm, Cisjordania. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Majdi Mohammed

Los palestinos recogen sus pertenencias de sus hogares evacuados después de que el Ejército israelí emitiera varios permisos de acceso temporal para los residentes del campamento de refugiados de Tulkarm, Cisjordania.

© AP Photo / Ariel Schalit

Hombres judíos ultraortodoxos protestan contra el reclutamiento militar y exigen la liberación de los objetores de conciencia detenidos frente a una prisión militar cerca de Kfar Yona, Israel.

Hombres judíos ultraortodoxos protestan contra el reclutamiento militar y exigen la liberación de los objetores de conciencia detenidos frente a una prisión militar cerca de Kfar Yona, Israel. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ariel Schalit

Hombres judíos ultraortodoxos protestan contra el reclutamiento militar y exigen la liberación de los objetores de conciencia detenidos frente a una prisión militar cerca de Kfar Yona, Israel.

© AP Photo / Zayra Garza

Personas intentan sacar a los pasajeros de un avión después de que este se estrellara en una autopista en Laredo, Texas.

Personas intentan sacar a los pasajeros de un avión después de que este se estrellara en una autopista en Laredo, Texas. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Zayra Garza

Personas intentan sacar a los pasajeros de un avión después de que este se estrellara en una autopista en Laredo, Texas.

© AP Photo / Saul Loeb

Michael Chandler —artista marcial mixto estadounidense— calienta en el Gran Salón de la Casa Blanca antes de su combate de peso ligero contra el brasileño Maurício Ruffy durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Michael Chandler —artista marcial mixto estadounidense— calienta en el Gran Salón de la Casa Blanca antes de su combate de peso ligero contra el brasileño Maurício Ruffy durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Saul Loeb

Michael Chandler —artista marcial mixto estadounidense— calienta en el Gran Salón de la Casa Blanca antes de su combate de peso ligero contra el brasileño Maurício Ruffy durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

© REUTERS Paola Garcia

Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección mexicana de fútbol, camina por el barrio Chino de la Ciudad de México.

Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección mexicana de fútbol, camina por el barrio Chino de la Ciudad de México. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Paola Garcia

Merlin, un pato que lleva la camiseta de la selección mexicana de fútbol, camina por el barrio Chino de la Ciudad de México.

© AP Photo / Emma Da Silva

Los parisinos disfrutan del agua en el canal Saint-Martin de París, el 17 de junio de 2026, primer día en que se autoriza el baño en el canal, mientras la capital atraviesa una ola de calor.

Los parisinos disfrutan del agua en el canal Saint-Martin de París, el 17 de junio de 2026, primer día en que se autoriza el baño en el canal, mientras la capital atraviesa una ola de calor. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Emma Da Silva

Los parisinos disfrutan del agua en el canal Saint-Martin de París, el 17 de junio de 2026, primer día en que se autoriza el baño en el canal, mientras la capital atraviesa una ola de calor.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimedia

Instalación decorativa en forma de ojos sobre una autopista en Mytischi, Rusia.

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© Sputnik / Grigory Sysoev
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Instalación decorativa en forma de ojos sobre una autopista en Mytischi, Rusia.

© AP Photo / Baz Ratner

Un automóvil arde durante una manifestación en contra del G7 en Ginebra, Suiza, antes de la cumbre de la asociación.

Un automóvil arde durante una manifestación en contra del G7 en Ginebra, Suiza, antes de la cumbre de la asociación. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Baz Ratner

Un automóvil arde durante una manifestación en contra del G7 en Ginebra, Suiza, antes de la cumbre de la asociación.

© REUTERS The Obama Foundation/Taylor Glascock

El expresidente de EEUU, Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama reaccionan junto al primer retrato que les fue encargado a Njideka Akunyili Crosby en el vestíbulo Hope and Change del Museo del Centro Presidencial Barack Obama, Illinois, Estados Unidos.

El expresidente de EEUU, Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama reaccionan junto al primer retrato que les fue encargado a Njideka Akunyili Crosby en el vestíbulo Hope and Change del Museo del Centro Presidencial Barack Obama, Illinois, Estados Unidos. - Sputnik Mundo
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© REUTERS The Obama Foundation/Taylor Glascock

El expresidente de EEUU, Barack Obama, y la ex primera dama Michelle Obama reaccionan junto al primer retrato que les fue encargado a Njideka Akunyili Crosby en el vestíbulo Hope and Change del Museo del Centro Presidencial Barack Obama, Illinois, Estados Unidos.

© REUTERS Mahmoud Issa

Un niño palestino juega en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

Un niño palestino juega en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mahmoud Issa

Un niño palestino juega en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

© REUTERS Mike Blake

El actor Javier Bardem reacciona tras dejar las huellas de sus manos y pies en cemento durante su ceremonia en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El actor Javier Bardem reacciona tras dejar las huellas de sus manos y pies en cemento durante su ceremonia en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Mike Blake

El actor Javier Bardem reacciona tras dejar las huellas de sus manos y pies en cemento durante su ceremonia en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

© AP Photo / Kin Cheung

Activistas por el bienestar animal exhiben un Frankenwrap animatrónico de 4 metros para denunciar el supuesto incumplimiento de Pret A Manger en sus compromisos de bienestar avícola, Londres, Reino Unido.

Activistas por el bienestar animal exhiben un Frankenwrap animatrónico de 4 metros para denunciar el supuesto incumplimiento de Pret A Manger en sus compromisos de bienestar avícola, Londres, Reino Unido. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Kin Cheung

Activistas por el bienestar animal exhiben un Frankenwrap animatrónico de 4 metros para denunciar el supuesto incumplimiento de Pret A Manger en sus compromisos de bienestar avícola, Londres, Reino Unido.

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