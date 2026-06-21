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Cumbre Rusia-ASEAN, alto el fuego en Oriente Medio y torneo de la UFC en la Casa Blanca, entre las fotos de la semana

Cumbre Rusia-ASEAN, alto el fuego en Oriente Medio y torneo de la UFC en la Casa Blanca, entre las fotos de la semana

Sputnik Mundo

Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La cumbre Rusia-ASEAN en Kazán... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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