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"No es una tarea fácil": ¿Qué retos aún debe vencer la Secretaría de las Mujeres en México?

"No es una tarea fácil": ¿Qué retos aún debe vencer la Secretaría de las Mujeres en México?

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El Gobierno de México enfrenta cuestionamientos por el rezago en el nombramiento de una secretaria de las Mujeres. Expertas consultadas por Sputnik analizan el... 20.06.2026, Sputnik Mundo

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Dos meses después de que Citlalli Hernández renunció al cargo de la dependencia para asumir la dirigencia de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de cara a las elecciones de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez como nueva titular.Una medida poco congruenteEn este contexto, diversos sectores de la sociedad han cuestionado lo que consideran una incongruencia del "primer gobierno feminista" del país latinoamericano, toda vez que la dependencia que fue elevada a rango de Secretaría en agosto de 2024 para impulsar la igualdad sustantiva de las mujeres permanece acéfala. "Me parece que están dejando en la irrelevancia la Secretaría de las Mujeres", criticó la exdiputada Martha Tagle.Ahora bien, Hernández asumió como secretaria de las Mujeres el 1 de enero de 2025 por instrucción de la jefa de Estado, "para promover algunas cosas que son importantes y que muchas mujeres apoyamos: la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no solamente frente a los derechos económicos, políticos y sociales, sino en términos de calidad y el acceso a esos derechos", observa en diálogo con Sputnik la politóloga Karla Valverde Viesca, profesora titular del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.Al mismo tiempo, la experta señala que la creación de la Secretaría de las Mujeres se dio en un "contexto global donde algunos países han avanzado más y otros no tanto, pero es una problemática que no es privativa" de México. Soluciones que requieren más tiempoDicho contexto, abunda Valverde Viesca, incluye aspectos como la falta de visibilización de la inequidad y de los problemas de acceso a diversos derechos "que hemos padecido las mujeres por diferentes circunstancias, principalmente por un papel que nos fue asignado socialmente" y que ha sido normalizado, aunado a la violencia feminicida, las brechas de cuidados y salarial.En ese sentido, la politóloga sostiene que, si bien en términos de la administración pública, el rango de Secretaría le otorga mayores capacidades a la dependencia para coordinar los esfuerzos del Gobierno federal con los estados y municipios a fin de proteger los derechos de las mujeres, trabajar las alertas de violencia familiar, entre otros aspectos, "genera muchas expectativas la creación de una dependencia [de las Mujeres] y, en un año y medio, es difícil que haya cambios estructurales, porque este es un problema de años".De acuerdo con datos oficiales, la Secretaría de las Mujeres ha brindado atención a cerca de 500.000 mujeres a través de un millón 229 servicios en los Centros LIBRE, cuyas principales tareas son promover la justicia económica, el cuidado de la salud mental y la atención jurídica de primer contacto de forma gratuita.En aras de una estrategia integralCon la doctora Valverde Viesca coincide Marta Ferreyra Beltrán, exsecretaria de Igualdad del programa universitario de estudios de género de la UNAM, quien señala a este medio que la sociedad está muy atenta a lo que está pasando con la Secretaría de las Mujeres y a su porvenir, debido en buena medida a que el Instituto de las Mujeres (Inmujeres), su antecesor, dejó un legado muy destacado.De esa manera, Ferreyra Beltrán refiere que, en el año y medio que la Secretaría de las Mujeres ha funcionado, se han emprendido estrategias y acciones como, por ejemplo, el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM).Dicho programa, explica, fue ampliado y ahora se realiza desde una perspectiva más territorial, "como un instrumento de llegada del recurso financiero, pero también del recurso humano y de dirección política de género".Tras el paso de Inmujeres la Secretaría de las Mujeres, el PAIBIM recibió un presupuesto de 1.109 millones 647.500 pesos (alrededor de 63.000 millones de dólares) para el ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con datos oficiales."Al unir los dos presupuestos y las dos instituciones que atendían los derechos de las mujeres en México, ese programa (...) se construyó una estrategia de atención integral a las mujeres en territorio, dando no solamente atención en empoderamiento económico, autonomía física, [sino que] se convirtió en un instrumento mucho más integral y ahora existen 1.001 centros para más de 2.400 municipios en el país", resalta."Para una institución pequeña como es la Secretaría de las Mujeres, eso requiere un trabajo enorme de ese equipo de mujeres que están coordinando esta implementación. Ha sido, no me equivoco en decirlo, uno de los programas estrella de la Secretaría", ahonda.Lo que queda por avanzarLas expertas coinciden en que, como todo mecanismo de avance en materia de derechos de las mujeres, aún tiene una deuda histórica con este sector de la población.Por consiguiente, resaltan que "la Secretaría de las Mujeres no puede no escuchar a las mujeres: tiene que convocar a los diferentes grupos"."Las mujeres somos un sector de la población que necesitamos una serie de acciones y una serie de acciones afirmativas y sustantivas, de políticas públicas que permitan que podamos acceder [a una equidad sustantiva]", concluye Valverde Viesca.

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