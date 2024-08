https://noticiaslatam.lat/20240827/es-un-paso-importante-mexico-tendra-por-primera-vez-una-secretaria-de-las-mujeres--1157031451.html

"Es un paso importante": México tendrá por primera vez una Secretaría de las Mujeres

La creación de una Secretaría de las Mujeres es un paso importante para garantizar los derechos de las mujeres en México. Sin embargo, deberá trabajar con más... 27.08.2024, Sputnik Mundo

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum —la primera mujer en ostentar el mayor cargo público en el país latinoamericano— anunció recientemente que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) será elevado de rango a Secretaría de las Mujeres y nombró a Citlali Hernández, senadora y secretaria general del partido oficialista Morena, como su titular.El motivo principal para tomar esta decisión, explicó la futura mandataria, es conseguir que los derechos de las mujeres lleguen a todos los rincones del país."Tener una Secretaría permite garantizar que los temas transversales se cumplan (...) queremos elevarlo a nivel Secretaría porque hoy el Instituto de las Mujeres es más normativo, nosotros queremos que los derechos de las mujeres lleguen a todos los rincones del país", abundó Sheinbaum en conferencia de prensa.Sheinbaum lanza un guiño a la igualdad sustantivaPara la investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, Amneris Chaparro Martínez, al dar estatus de Secretaría al Inmujeres, la virtual presidenta electa hace un guiño a la relevancia de "los asuntos de las relaciones de desigualdad que hay entre hombres y mujeres". Ahora bien, la experta universitaria observó que la nueva cartera deberá desenvolverse en un país caracterizado por la violencia, así como desigualdades de todo tipo en materia de género, como la económica, política y de acceso a la educación, entre otras.Por esa razón, aseveró que uno de los temas centrales que la nueva dependencia deberá abordar es el tema la violencia, particularmente el feminicidio.Solo en el primer semestre de 2024 fueron asesinadas 401 mujeres, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Por otro lado, la también doctora en teoría política por la Universidad de Essex mencionó que, en materia de desigualdad en el acceso a educación y a empleos de tiempo completo con una remuneración justa, el camino a recorrer será largo."Hay que hacer mucho trabajo con respecto a la desigualdad en el acceso no sólo la educación, en un sentido estricto, porque si bien las mujeres ya representan un porcentaje mayoritario en algunas áreas de la educación, sobre todo universitaria, siguen existiendo muchos límites para que puedan tener un empleo de tiempo completo o un pago justo por el tipo de trabajo que hacen", señaló Chaparro Martínez.De acuerdo con cifras del Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género —que elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)—, de 2016 a 2022, las jornadas de empleo remunerado en México fueron menores en mujeres que en hombres, al tiempo que las del trabajo no remunerado en el hogar fueron mayores, siendo que ellas accedieron a empleos (remunerados o no) de 36 horas a la semana, mientras que los hombres a empleos de 45 horas.Con todo, según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del país latinoamericano, en 2021, las labores domésticas y de cuidados aportaron 7,2 billones de pesos, el equivalente al 24,3% del PIB nacional.El monto, según el INEGI, es superior al de actividades económicas como la industria manufacturera, el comercio y los servicios educativos.Al mismo tiempo, la primera Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del mismo organismo reveló que tres de cada cuatro personas cuidadoras en el país son mujeres (75,1%)."Creo que uno de los retos es desencadenar y deshacer esos estereotipos. Y para eso se necesitan personas especializadas, presupuesto y tomarse en serio la igualdad de género en este país", añadió.Rumbo a un sistema público de cuidadosCuando se dio a conocer que el Inmujeres se convertirá en una Secretaría de Estado, Citlali Hernández agradeció el nombramiento y aseguró que la creación de la nueva cartera abre la posibilidad para que "el sueño de nuestras abuelas se materialice"."Acompañaremos el sistema público de cuidados e iremos a territorio a llevarle a cada mujer de este país una cartilla de los derechos de las mujeres; abonaremos a la construcción de la paz y la lucha para prevenir y atender la violencia de género", añadió.Al respecto, Chaparro Martínez mencionó que, al apostar por este tipo de políticas, el ejercicio del presupuesto es fundamental, así como nombrar a las personas adecuadas para los puestos clave, toda vez que "el camino a la igualdad de género", señaló, "no se puede dar el lujo de improvisar".Por lo anterior, mencionó que la labor debe de articularse con otras políticas, no sólo desde la nueva Secretaría de las Mujeres, sino en colaboración todas las demás, puesto no que no hay una sola cartera que no esté relacionada con los asuntos del género."Ahí está uno de los grandes retos para la nueva Secretaría, que no trabaje de manera insular, sino que pueda hacer vínculos con educación, con trabajo, con economía, con agricultura, con transporte porque, si no, vamos a tener lo que hemos tenido los últimos 20 años, que son políticas de nicho, que si bien han fomentado avances (...), siguen siendo insuficientes", puntualizó.

