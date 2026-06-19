Sheinbaum responde a los ataques verbales de Trump: "El Estado mexicano existe"

"He dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicarse y no hay que engancharse en cada declaración", dijo la jefa de Estado en rueda de prensa, un día después de que el líder republicano la llamara "mujer muy asustada".
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno trabaja todos los días para velar por la seguridad del pueblo mexicano, desestimando así los comentarios del mandatario estadounidense, quien sugirió una vez más que México es "controlado por los cárteles" y que las autoridades supuestamente están rebasadas por la delincuencia organizada.
"He dicho que el presidente Trumptiene su manera de comunicarse y no hay que engancharse en cada declaración", dijo la jefa de Estado en rueda de prensa, un día después de que el líder republicano la llamara "mujer muy asustada".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).