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Sheinbaum responde a los ataques verbales de Trump: "El Estado mexicano existe"
Sheinbaum responde a los ataques verbales de Trump: "El Estado mexicano existe"
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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno trabaja todos los días para velar por la seguridad del pueblo mexicano, desestimando así los... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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Sheinbaum responde a los ataques verbales de Trump: "El Estado mexicano existe"

00:24 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Ginnette RiquelmeClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ginnette Riquelme
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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno trabaja todos los días para velar por la seguridad del pueblo mexicano, desestimando así los comentarios del mandatario estadounidense, quien sugirió una vez más que México es "controlado por los cárteles" y que las autoridades supuestamente están rebasadas por la delincuencia organizada.
"He dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicarse y no hay que engancharse en cada declaración", dijo la jefa de Estado en rueda de prensa, un día después de que el líder republicano la llamara "mujer muy asustada".
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