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EEUU afirma que Europa debería recuperar los 350.000 millones de dólares en armas enviadas a Kiev
EEUU afirma que Europa debería recuperar los 350.000 millones de dólares en armas enviadas a Kiev
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El presidente de Donald Trump, afirmó que los países europeos deberían pagar las armas por valor de 350.000 millones de dólares que se suministraron a Ucrania... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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"Biden regaló muchas cosas a Ucrania, y ellos deberían pagarlas, es decir, los europeos deberían pagarlas… Estuve con los líderes europeos este fin de semana. Les dije: Saben, os dimos aviones, armas de todo tipo y otras cosas por valor de 350 000 millones de dólares", declaró Trump durante una ceremonia en la que se presentó el avión Boeing 747-8 donado por Catar para servir como Air Force One provisional.
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EEUU afirma que Europa debería recuperar los 350.000 millones de dólares en armas enviadas a Kiev

23:54 GMT 19.06.2026
© AP PhotoUn simulacro militar de las Fuerzas Armadas de Irán en el sur del pais persa.
Un simulacro militar de las Fuerzas Armadas de Irán en el sur del pais persa. - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
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El presidente de Donald Trump, afirmó que los países europeos deberían pagar las armas por valor de 350.000 millones de dólares que se suministraron a Ucrania durante la presidencia de Joe Biden.
"Biden regaló muchas cosas a Ucrania, y ellos deberían pagarlas, es decir, los europeos deberían pagarlas… Estuve con los líderes europeos este fin de semana. Les dije: Saben, os dimos aviones, armas de todo tipo y otras cosas por valor de 350 000 millones de dólares", declaró Trump durante una ceremonia en la que se presentó el avión Boeing 747-8 donado por Catar para servir como Air Force One provisional.
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