EEUU afirma que Europa debería recuperar los 350.000 millones de dólares en armas enviadas a Kiev

"Biden regaló muchas cosas a Ucrania, y ellos deberían pagarlas, es decir, los europeos deberían pagarlas… Estuve con los líderes europeos este fin de semana. Les dije: Saben, os dimos aviones, armas de todo tipo y otras cosas por valor de 350 000 millones de dólares", declaró Trump durante una ceremonia en la que se presentó el avión Boeing 747-8 donado por Catar para servir como Air Force One provisional.
El presidente de Donald Trump, afirmó que los países europeos deberían pagar las armas por valor de 350.000 millones de dólares que se suministraron a Ucrania durante la presidencia de Joe Biden.
"Biden regaló muchas cosas a Ucrania, y ellos deberían pagarlas, es decir, los europeos deberían pagarlas… Estuve con los líderes europeos este fin de semana. Les dije: Saben, os dimos aviones, armas de todo tipo y otras cosas por valor de 350 000 millones de dólares", declaró Trump durante una ceremonia en la que se presentó el avión Boeing 747-8 donado por Catar para servir como Air Force One provisional.
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