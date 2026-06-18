https://noticiaslatam.lat/20260618/supercam-s180-nuevo-dron-ruso-desafia-a-sistemas-de-interceptacion-1173939560.html

Supercam S180: nuevo dron ruso desafía a sistemas de interceptación

Supercam S180: nuevo dron ruso desafía a sistemas de interceptación

Sputnik Mundo

La corporación estatal Rostec presentó la nueva aeronave no tripulada de reconocimiento Supercam S180, capaz de esquivar los interceptores del enemigo, reveló... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T09:55+0000

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Las características clave"Este nuevo modelo puede permanecer en el aire (...) más de 4 horas. El aparato se lanza desde una catapulta y puede transportar hasta 1,5 kg de carga útil", detalló.La exposición Seguridad Nacional. Bielorrusia-2026 se celebra en la ciudad de Minsk del 17 al 19 de junio. Las fábricas de Rostec presentan diversas aeronaves no tripuladas, municiones merodeadoras, así como sistemas de detección y neutralización de aeronaves no tripuladas y armamento ligero.

https://noticiaslatam.lat/20260612/muy-pronto-eeuu-planea-reducir-su-presencia-aerea-y-naval-de-la-otan-en-europa-segun-medios-1173857959.html

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