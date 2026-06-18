Supercam S180: nuevo dron ruso desafía a sistemas de interceptación
© Foto : RostecSupercam S180
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La corporación estatal Rostec presentó la nueva aeronave no tripulada de reconocimiento Supercam S180, capaz de esquivar los interceptores del enemigo, reveló el servicio de prensa de la empresa. Con su nuevo diseño, el dron gana considerablemente en velocidad y autonomía para ejercer con eficacia misiones de reconocimiento de larga duración.
"Hoy en día, una de las amenazas aéreas en la zona de la operación militar especial son los drones enemigos que se lanzan en embestida. Rostec presentó en la exposición 'Seguridad Nacional. Bielorrusia-2026' un nuevo dron de reconocimiento, el Supercam S180, capaz de eludir fácilmente este tipo de ataques", precisó.
Las características clave
Supercam S180 cuenta con una cámara adicional para la visión de las semiesferas trasera y superior, al mismo tiempo que está provisto de la detección por radiofrecuencia, lo que le permite reconocer automáticamente objetos y alertar al operador de su aproximación.
El aparato cuenta con un ala en forma de flecha, como la de un caza a reacción, y logra una velocidad elevada, inalcanzable para la mayoría de los drones de esta clase.
La aeronave no tripulada puede procesar los datos videográficos recopilados de forma autónoma e identificar objetos mediante inteligencia artificial.
"Este nuevo modelo puede permanecer en el aire (...) más de 4 horas. El aparato se lanza desde una catapulta y puede transportar hasta 1,5 kg de carga útil", detalló.
La exposición Seguridad Nacional. Bielorrusia-2026 se celebra en la ciudad de Minsk del 17 al 19 de junio. Las fábricas de Rostec presentan diversas aeronaves no tripuladas, municiones merodeadoras, así como sistemas de detección y neutralización de aeronaves no tripuladas y armamento ligero.
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