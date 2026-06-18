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Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años
Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años
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Las reservas estratégicas y comerciales de petróleo del país norteamericano descendieron a 340,3 millones de barriles, su nivel más bajo desde julio de 1983... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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El informe también mostró una caída de 8,3 millones de barriles en los inventarios comerciales durante la semana concluida el 12 de junio, una reducción mucho mayor a la prevista por el mercado. Washington continúa liberando crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en medio de las tensiones de suministro asociadas a la guerra con Irán, que podría llegar a su fin si ambas partes concretan un acuerdo. Hasta ahora, se han extraído cerca de 75 millones de barriles de los 172 millones comprometidos.
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Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años

00:38 GMT 18.06.2026
Reservas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años
Reservas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
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Las reservas estratégicas y comerciales de petróleo del país norteamericano descendieron a 340,3 millones de barriles, su nivel más bajo desde julio de 1983, según la Administración de Información Energética (EIA).
El informe también mostró una caída de 8,3 millones de barriles en los inventarios comerciales durante la semana concluida el 12 de junio, una reducción mucho mayor a la prevista por el mercado.
Washington continúa liberando crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en medio de las tensiones de suministro asociadas a la guerra con Irán, que podría llegar a su fin si ambas partes concretan un acuerdo. Hasta ahora, se han extraído cerca de 75 millones de barriles de los 172 millones comprometidos.
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