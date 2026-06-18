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Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años

Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años

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Las reservas estratégicas y comerciales de petróleo del país norteamericano descendieron a 340,3 millones de barriles, su nivel más bajo desde julio de 1983... 18.06.2026, Sputnik Mundo

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El informe también mostró una caída de 8,3 millones de barriles en los inventarios comerciales durante la semana concluida el 12 de junio, una reducción mucho mayor a la prevista por el mercado. Washington continúa liberando crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en medio de las tensiones de suministro asociadas a la guerra con Irán, que podría llegar a su fin si ambas partes concretan un acuerdo. Hasta ahora, se han extraído cerca de 75 millones de barriles de los 172 millones comprometidos.

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