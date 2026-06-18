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De alimentos a centrales nucleares: Putin esboza los horizontes de cooperación Rusia-ASEAN | Video
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El país euroasiático apuesta por aumentar las exportaciones de productos de alto valor agregado a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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En particular, Putin destacó el potencial de cooperación en el ámbito de la energía nuclear con fines pacíficos, citando como ejemplo la enorme experiencia y las capacidades de la corporación estatal sectorial rusa Rosatom."Rosatom no solo puede construir centrales nucleares, sino también ayudar a crear desde cero una nueva industria de la energía nuclear para fines pacíficos", puntualizó el dirigente ruso.Entre otras cosas, el jefe de Estado ruso destacó el hecho de que las empresas rusas de tecnología de la información comparten sus desarrollos de vanguardia con sus colegas de la ASEAN y expresó la intención de promover la colaboración en el ámbito de la ciberseguridad.Asimismo, Vladímir Putin instó a eliminar las barreras comerciales entre los países y a pasar a utilizar las monedas nacionales en las transacciones mutuas. En general, destacó el compromiso recíproco de las partes con la construcción de un orden mundial multipolar justo y democrático."Rusia tiene el sincero deseo de forjar una asociación estratégica auténtica y multifacética con los países del Sudeste Asiático. Y vemos que nuestros amigos asiáticos comparten esa misma disposición a trabajar juntos, codo a codo", resumió.
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De alimentos a centrales nucleares: Putin esboza los horizontes de cooperación Rusia-ASEAN | Video

14:34 GMT 18.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, durante la cumbre Rusia-ASEAN
Vladímir Putin, presidente de Rusia, durante la cumbre Rusia-ASEAN - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
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El país euroasiático apuesta por aumentar las exportaciones de productos de alto valor agregado a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), anunció el presidente ruso, Vladímir Putin, al término de la cumbre entre Rusia y ese grupo en la ciudad rusa de Kazán.

"Rusia propone aumentar las exportaciones a los países de ASEAN de productos de alto valor agregado, incluyendo fertilizantes y medicamentos. Al mismo tiempo, por supuesto, seguiremos suministrando a nuestros amigos asiáticos los alimentos y los combustibles que tanto demandan", declaró el mandatario.

En particular, Putin destacó el potencial de cooperación en el ámbito de la energía nuclear con fines pacíficos, citando como ejemplo la enorme experiencia y las capacidades de la corporación estatal sectorial rusa Rosatom.
"Rosatom no solo puede construir centrales nucleares, sino también ayudar a crear desde cero una nueva industria de la energía nuclear para fines pacíficos", puntualizó el dirigente ruso.
Entre otras cosas, el jefe de Estado ruso destacó el hecho de que las empresas rusas de tecnología de la información comparten sus desarrollos de vanguardia con sus colegas de la ASEAN y expresó la intención de promover la colaboración en el ámbito de la ciberseguridad.
Asimismo, Vladímir Putin instó a eliminar las barreras comerciales entre los países y a pasar a utilizar las monedas nacionales en las transacciones mutuas. En general, destacó el compromiso recíproco de las partes con la construcción de un orden mundial multipolar justo y democrático.
"Rusia tiene el sincero deseo de forjar una asociación estratégica auténtica y multifacética con los países del Sudeste Asiático. Y vemos que nuestros amigos asiáticos comparten esa misma disposición a trabajar juntos, codo a codo", resumió.
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