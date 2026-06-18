https://noticiaslatam.lat/20260618/de-alimentos-a-centrales-nucleares-putin-esboza-los-horizontes-de-cooperacion-rusia-asean--video-1173944087.html

De alimentos a centrales nucleares: Putin esboza los horizontes de cooperación Rusia-ASEAN | Video

De alimentos a centrales nucleares: Putin esboza los horizontes de cooperación Rusia-ASEAN | Video

Sputnik Mundo

El país euroasiático apuesta por aumentar las exportaciones de productos de alto valor agregado a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T14:34+0000

2026-06-18T14:34+0000

2026-06-18T14:34+0000

economía

📈 mercados y finanzas

asean

rosatom

vladímir putin

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/12/1173944343_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bfef81b1442862b01fc69ce9a898c149.jpg

En particular, Putin destacó el potencial de cooperación en el ámbito de la energía nuclear con fines pacíficos, citando como ejemplo la enorme experiencia y las capacidades de la corporación estatal sectorial rusa Rosatom."Rosatom no solo puede construir centrales nucleares, sino también ayudar a crear desde cero una nueva industria de la energía nuclear para fines pacíficos", puntualizó el dirigente ruso.Entre otras cosas, el jefe de Estado ruso destacó el hecho de que las empresas rusas de tecnología de la información comparten sus desarrollos de vanguardia con sus colegas de la ASEAN y expresó la intención de promover la colaboración en el ámbito de la ciberseguridad.Asimismo, Vladímir Putin instó a eliminar las barreras comerciales entre los países y a pasar a utilizar las monedas nacionales en las transacciones mutuas. En general, destacó el compromiso recíproco de las partes con la construcción de un orden mundial multipolar justo y democrático."Rusia tiene el sincero deseo de forjar una asociación estratégica auténtica y multifacética con los países del Sudeste Asiático. Y vemos que nuestros amigos asiáticos comparten esa misma disposición a trabajar juntos, codo a codo", resumió.

https://noticiaslatam.lat/20260617/la-asociacion-rusia-asean-es-un-factor-estabilizador-en-la-region-de-asia-pacifico-estima-putin-1173932232.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, asean, rosatom, vladímir putin, rusia