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La asociación Rusia-ASEAN es un "factor estabilizador" en la región de Asia-Pacífico, estima Putin | Video
La asociación Rusia-ASEAN es un "factor estabilizador" en la región de Asia-Pacífico, estima Putin | Video
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La colaboración estratégica entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye un importante elemento equilibrador en la región de... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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En estos días, Putin participa en la cumbre Rusia-ASEAN, que se desarrolla en la ciudad rusa de Kazán del 17 al 19 de junio. En el marco del acontecimiento, el mandatario del Estado euroasiático está manteniendo una serie de reuniones bilaterales con distinguidos visitantes de distintos países de la organización. Se trata del 35.º aniversario de las relaciones entre Rusia y esta organización intergubernamental.Durante el acontecimiento, el presidente ruso ofreció una recepción de gala en honor a los distinguidos visitantes de la cumbre celebrada en Kazán. Durante el acto solemne, Putin destacó los valores morales comunes que comparten Rusia y los países de la ASEAN."Juntos abogamos por la creación de un orden mundial justo, defendemos los principios de igualdad soberana entre los Estados y de no injerencia en los asuntos internos. Tanto Rusia como los países de la ASEAN se adhieren a valores morales comunes, respetan la identidad nacional de cada uno, reconocen la diversidad cultural y civilizatoria del mundo", señaló.
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La asociación Rusia-ASEAN es un "factor estabilizador" en la región de Asia-Pacífico, estima Putin | Video

18:31 GMT 17.06.2026 (actualizado: 18:39 GMT 17.06.2026)
© Sputnik / Serguéi BobilevEl presidente de Rusia, Vladímir Putin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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La colaboración estratégica entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye un importante elemento equilibrador en la región de Asia-Pacífico, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de la cumbre Rusia-ASEAN.

"Hoy en día, la asociación estratégica entre Rusia y la ASEAN constituye un importante factor estabilizador en la región de Asia-Pacífico", señaló el mandatario ruso durante una reunión con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.

En estos días, Putin participa en la cumbre Rusia-ASEAN, que se desarrolla en la ciudad rusa de Kazán del 17 al 19 de junio. En el marco del acontecimiento, el mandatario del Estado euroasiático está manteniendo una serie de reuniones bilaterales con distinguidos visitantes de distintos países de la organización.
Se trata del 35.º aniversario de las relaciones entre Rusia y esta organización intergubernamental.
Durante el acontecimiento, el presidente ruso ofreció una recepción de gala en honor a los distinguidos visitantes de la cumbre celebrada en Kazán. Durante el acto solemne, Putin destacó los valores morales comunes que comparten Rusia y los países de la ASEAN.
"Juntos abogamos por la creación de un orden mundial justo, defendemos los principios de igualdad soberana entre los Estados y de no injerencia en los asuntos internos. Tanto Rusia como los países de la ASEAN se adhieren a valores morales comunes, respetan la identidad nacional de cada uno, reconocen la diversidad cultural y civilizatoria del mundo", señaló.
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