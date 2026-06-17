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La asociación Rusia-ASEAN es un "factor estabilizador" en la región de Asia-Pacífico, estima Putin | Video

La asociación Rusia-ASEAN es un "factor estabilizador" en la región de Asia-Pacífico, estima Putin | Video

Sputnik Mundo

La colaboración estratégica entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye un importante elemento equilibrador en la región de... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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En estos días, Putin participa en la cumbre Rusia-ASEAN, que se desarrolla en la ciudad rusa de Kazán del 17 al 19 de junio. En el marco del acontecimiento, el mandatario del Estado euroasiático está manteniendo una serie de reuniones bilaterales con distinguidos visitantes de distintos países de la organización. Se trata del 35.º aniversario de las relaciones entre Rusia y esta organización intergubernamental.Durante el acontecimiento, el presidente ruso ofreció una recepción de gala en honor a los distinguidos visitantes de la cumbre celebrada en Kazán. Durante el acto solemne, Putin destacó los valores morales comunes que comparten Rusia y los países de la ASEAN."Juntos abogamos por la creación de un orden mundial justo, defendemos los principios de igualdad soberana entre los Estados y de no injerencia en los asuntos internos. Tanto Rusia como los países de la ASEAN se adhieren a valores morales comunes, respetan la identidad nacional de cada uno, reconocen la diversidad cultural y civilizatoria del mundo", señaló.

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