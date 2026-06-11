https://noticiaslatam.lat/20260611/es-disfuncional-la-ue-considera-destituir-a-kallas-de-su-cargo-y-disolver-su-departamento-afirman-1173843888.html

"Es disfuncional": la UE considera destituir a Kallas de su cargo y disolver su departamento, afirman medios

"Es disfuncional": la UE considera destituir a Kallas de su cargo y disolver su departamento, afirman medios

Sputnik Mundo

París, Berlín y otras capitales de Europa están barajando retirar competencias a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a su Servicio Europeo de... 11.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-11T16:01+0000

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Con ello, se añade que se está corroborando la posibilidad de transferir las funciones del SEAE a los Estados miembros de la UE."Las capitales están molestas y quieren que encontremos una forma eficaz de actuar al unísono en el ámbito exterior", por lo que "existe un riesgo real de que el [SEAE] se desmorone", sostiene el medio con referencia a otra fuente.Asimismo, varios países han apuntado al exceso de solapamiento y una falta de coordinación entre el SEAE, los ministerios de Asuntos Exteriores nacionales y las direcciones de relaciones exteriores de la Comisión y el Consejo, se indica.Para colmo, tales preocupaciones se agravan por el hecho de que Kallas parece expresar su propia opinión sobre cuestiones como las relaciones entre la UE y China, al mismo tiempo de formular propuestas que aún no han sido aprobadas por las capitales, se subraya.

https://noticiaslatam.lat/20260610/el-canciller-ruso-explica-las-causas-del-deterioro-del-sistema-de-seguridad-europeo-1173829857.html

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