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"Es disfuncional": la UE considera destituir a Kallas de su cargo y disolver su departamento, afirman medios
"Es disfuncional": la UE considera destituir a Kallas de su cargo y disolver su departamento, afirman medios
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París, Berlín y otras capitales de Europa están barajando retirar competencias a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a su Servicio Europeo de... 11.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-11T16:01+0000
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Con ello, se añade que se está corroborando la posibilidad de transferir las funciones del SEAE a los Estados miembros de la UE."Las capitales están molestas y quieren que encontremos una forma eficaz de actuar al unísono en el ámbito exterior", por lo que "existe un riesgo real de que el [SEAE] se desmorone", sostiene el medio con referencia a otra fuente.Asimismo, varios países han apuntado al exceso de solapamiento y una falta de coordinación entre el SEAE, los ministerios de Asuntos Exteriores nacionales y las direcciones de relaciones exteriores de la Comisión y el Consejo, se indica.Para colmo, tales preocupaciones se agravan por el hecho de que Kallas parece expresar su propia opinión sobre cuestiones como las relaciones entre la UE y China, al mismo tiempo de formular propuestas que aún no han sido aprobadas por las capitales, se subraya.
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"Es disfuncional": la UE considera destituir a Kallas de su cargo y disolver su departamento, afirman medios
París, Berlín y otras capitales de Europa están barajando retirar competencias a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a su Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), señaló el medio 'Financial Times'. Se agrega que los países miembros de la Unión Europea podrían asumir las funciones de la estructura.
"Está claro que [el SEAE] no funciona como debería en el mundo actual. Es disfuncional (...) El problema es estructural, por lo que hay que reconstruir la estructura", citó la agencia a una fuente al tanto del asunto.
Con ello, se añade que se está corroborando la posibilidad de transferir las funciones del SEAE a los Estados miembros de la UE.
"Las capitales están molestas y quieren que encontremos una forma eficaz de actuar al unísono en el ámbito exterior", por lo que "existe un riesgo real de que el [SEAE] se desmorone", sostiene el medio con referencia a otra fuente.
Asimismo, varios países han apuntado al exceso de solapamiento y una falta de coordinación entre el SEAE, los ministerios de Asuntos Exteriores nacionales y las direcciones de relaciones exteriores de la Comisión y el Consejo, se indica.
Para colmo, tales preocupaciones se agravan por el hecho de que Kallas parece expresar su propia opinión sobre cuestiones como las relaciones entre la UE y China, al mismo tiempo de formular propuestas que aún no han sido aprobadas por las capitales, se subraya.
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