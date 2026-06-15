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Irán y EEUU logran un acuerdo de paz: esto es lo que sabemos
Irán y EEUU logran un acuerdo de paz: esto es lo que sabemos
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Después de más de tres meses de conflicto, Teherán y Washington alcanzaron un entendimiento para un cese al fuego. Este paso fue dado a conocer por el primer... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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Esta nación fue mediadora en el diálogo entre los países, quienes mantenían una tensa relación desde el 28 de febrero, cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Teherán, provocando la muerte de civiles, funcionarios y del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Pero, ¿qué ha pasado tras el anuncio del acuerdo de paz? Sputnik te muestra los puntos más relevantes:
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Irán y EEUU logran un acuerdo de paz: esto es lo que sabemos

02:00 GMT 15.06.2026
© AP Photo / Vahid SalemiUna multitud que porta banderas iraníes se reúne durante una manifestación en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026
Una multitud que porta banderas iraníes se reúne durante una manifestación en Teherán, Irán, el 9 de marzo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Después de más de tres meses de conflicto, Teherán y Washington alcanzaron un entendimiento para un cese al fuego. Este paso fue dado a conocer por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
Esta nación fue mediadora en el diálogo entre los países, quienes mantenían una tensa relación desde el 28 de febrero, cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Teherán, provocando la muerte de civiles, funcionarios y del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Pero, ¿qué ha pasado tras el anuncio del acuerdo de paz? Sputnik te muestra los puntos más relevantes:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que retiraría el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, así como el paso sin cuotas.
Posteriormente, insistió en que el documento traerá "paz y seguridad" a Oriente Medio.
Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales del país persa, Kazem Gharibabadi, señaló que EEUU "sufrió una derrota en todos ellos, y la República Islámica de Irán obtuvo importantes victorias en la guerra".
El funcionario iraní resaltó que el diálogo sobre temas nucleares se iniciará tras el retiro de sanciones.
El Consejo de Seguridad Nacional de Irán explicó algunos de los aspectos que tendrá el acuerdo, como el cese de todas las operaciones militares, incluidas las realizadas en el Líbano.
Italia, Francia, Alemania y Reino Unido indicaron que, tras el entendimiento entre Teherán y Washington, analizan quitar las medidas contra la nación persa.
El acuerdo de paz entre EEUU e Irán se firmará el 19 de junio en Suiza.
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