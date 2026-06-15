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Irán y EEUU logran un acuerdo de paz: esto es lo que sabemos

Irán y EEUU logran un acuerdo de paz: esto es lo que sabemos

Sputnik Mundo

Después de más de tres meses de conflicto, Teherán y Washington alcanzaron un entendimiento para un cese al fuego. Este paso fue dado a conocer por el primer... 15.06.2026, Sputnik Mundo

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Esta nación fue mediadora en el diálogo entre los países, quienes mantenían una tensa relación desde el 28 de febrero, cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Teherán, provocando la muerte de civiles, funcionarios y del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Pero, ¿qué ha pasado tras el anuncio del acuerdo de paz? Sputnik te muestra los puntos más relevantes:

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