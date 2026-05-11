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"Panorama incierto": la UE enfrenta dudas sobre su capacidad para armar a Ucrania, reportan medios

"Panorama incierto": la UE enfrenta dudas sobre su capacidad para armar a Ucrania, reportan medios

Sputnik Mundo

Los países de la Unión Europea (UE) intentan definir qué tipo de apoyo militar pueden ofrecer a Ucrania hasta 2027, en el marco de un préstamo de 90.000... 11.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-11T12:01+0000

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Tras levantarse el veto de Hungría el mes pasado, los Estados miembros deben ahora determinar si cuentan con reservas suficientes o si su industria es capaz de producir armamento al ritmo necesario para cubrir las necesidades ucranianas en los próximos años.Según un alto funcionario europeo, este mecanismo financiero se convirtió en una prueba clave para la industria de defensa del bloque. El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, enviaron recientemente cartas a los gobiernos de la UE para conocer qué suministros podrían ofrecer a Kiev.El mecanismo prevé que las necesidades de Ucrania se cubran primero con armamento producido en la UE, aunque también permite compras externas si el bloque no puede responder con rapidez. El primer tramo, de 6.000 millones de euros, se destinará a drones, incluso con componentes no europeos, señala el portal.El 23 de abril, los países de la UE aprobaron definitivamente, con dos meses de retraso, un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. El país deberá devolverlo solo en caso de que Rusia pague determinadas "reparaciones". Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia han declarado, en repetidas ocasiones, que las ideas de la UE sobre reparaciones son irreales.

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