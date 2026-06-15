"Derrota para Ucrania y Occidente": Rusia gana el arbitraje sobre los derechos del Estado ribereño en el mar Negro y Azov
15:15 GMT 15.06.2026 (actualizado: 15:55 GMT 15.06.2026)
© Sputnik / Aleksey Pavlishak / Acceder al contenido multimediaEl proceso de construcción del puente de Crimea (archivo)
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Rusia ganó un caso de arbitraje internacional relativo a sus derechos como Estado ribereño en los mares Negro, de Azov y en el estrecho de Kerch, informaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. El caso jurídico entre Rusia y Ucrania duró 10 años.
"Este caso, de gran importancia geopolítica, jurídica internacional e histórica, culminó con una contundente victoria para la Federación de Rusia (…) Este fallo arbitral representa una importante derrota para Ucrania y Occidente en la 'guerra jurídica' que han desatado contra Rusia", destaca el sitio web del ente diplomático.
Precisa que los intentos de Kiev por impugnar la soberanía rusa sobre Crimea y las aguas adyacentes fracasaron. De este modo, se rechazaron las numerosas demandas de Ucrania, que acusaba a Rusia de violar decenas de artículos de la Convención de la ONU sobre el Derecho del mar.
Asimismo, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya denegó a Kiev cualquier "compensación" o "reparación" por parte de Moscú por el uso de los recursos naturales de las aguas de Crimea.
Asimismo, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya denegó a Kiev cualquier "compensación" o "reparación" por parte de Moscú por el uso de los recursos naturales de las aguas de Crimea.
"Fue rechazada la absurda y cínica exigencia de Ucrania de desmontar el puente de Crimea. La propia formulación de esta demanda, de antemano imposible de cumplir, puso de manifiesto la naturaleza inhumana del régimen de Kiev, que sigue intentando 'castigar' a los crimeos por haber elegido a Rusia", agregaron desde el organismo.
El intento de Ucrania, con el apoyo de los países occidentales, de declarar el estrecho de Kerch como "internacional", permitiendo el paso de buques de cualquier Estado, incluidos buques de guerra, también fracasó, indicaron desde la Cancillería rusa.
Además, conforme al comunicado, todas las acusaciones de Kiev sobre supuestos daños ambientales causados por Moscú en aguas de Crimea fueron negadas.
El litigio se extendió por 10 años. La controversia fue resuelta por un tribunal internacional de arbitraje conforme al procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar de 1982. La decisión unánime fue emitida por cinco árbitros independientes de Argelia, Reino Unido, México, Rusia y Corea del Sur.
Finalmente, el organismo subrayó que este caso tiene una importante dimensión geopolítica, jurídico-internacional e histórica. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya rechazó todas las acusaciones de la parte ucraniana sobre las supuestas violaciones de la convención internacional.
Finalmente, el organismo subrayó que este caso tiene una importante dimensión geopolítica, jurídico-internacional e histórica. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya rechazó todas las acusaciones de la parte ucraniana sobre las supuestas violaciones de la convención internacional.
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