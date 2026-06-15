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Dañada por un misil estadounidense: Zajárova desmiente el engaño de Macron y Barrot sobre la Lavra de Kiev
Dañada por un misil estadounidense: Zajárova desmiente el engaño de Macron y Barrot sobre la Lavra de Kiev
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Las afirmaciones de las autoridades francesas sobre el incendio en el Monasterio de las Cuevas de Kiev son una nueva falsificación orquestada por Occidente... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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En sus spalabras, el presidente Emmanuel Macron y el canciller Jean-Noel Barrot se apresuraron a culpar a Moscú sin ninguna evidencia, recordando repentinamente el estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco.Sin embargo, tal como informó la Defensa rusa, el complejo del monasterio fue impactado por un misil del sistema antiaéreo Patriot de fabricación estadounidense. Una posible causa fue el suministro a Kiev de proyectiles caducados.Al mismo tiempo, ni Macron ni Barrot dedicaron un minuto a expresar condolencias por los civiles rusos asesinados en Starobelsk ni mencionaron el ataque al Museo de la Defensa de Sebastopol.
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Dañada por un misil estadounidense: Zajárova desmiente el engaño de Macron y Barrot sobre la Lavra de Kiev

13:15 GMT 15.06.2026 (actualizado: 13:17 GMT 15.06.2026)
© Sputnik / El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia
María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
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Las afirmaciones de las autoridades francesas sobre el incendio en el Monasterio de las Cuevas de Kiev son una nueva falsificación orquestada por Occidente, afirmó la representante oficial de la Cancillería rusa, María Zajárova.
En sus spalabras, el presidente Emmanuel Macron y el canciller Jean-Noel Barrot se apresuraron a culpar a Moscú sin ninguna evidencia, recordando repentinamente el estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Sin embargo, tal como informó la Defensa rusa, el complejo del monasterio fue impactado por un misil del sistema antiaéreo Patriot de fabricación estadounidense. Una posible causa fue el suministro a Kiev de proyectiles caducados.

"Durante todos estos últimos años (…) el estatus de objeto del Patrimonio Mundial de la Unesco, que de hecho está siendo saqueado, no ha preocupado en absoluto a Occidente"

María Zajárova, vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo
María Zajárova
Portavoz de la Cancillería rusa
Al mismo tiempo, ni Macron ni Barrot dedicaron un minuto a expresar condolencias por los civiles rusos asesinados en Starobelsk ni mencionaron el ataque al Museo de la Defensa de Sebastopol.

"[Inventar falsos] es, por supuesto, mucho más sencillo que admitir su complicidad en el asesinato de civiles"

María Zajárova, vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo
María Zajárova
Portavoz de la Cancillería rusa
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