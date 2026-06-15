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Dañada por un misil estadounidense: Zajárova desmiente el engaño de Macron y Barrot sobre la Lavra de Kiev

Dañada por un misil estadounidense: Zajárova desmiente el engaño de Macron y Barrot sobre la Lavra de Kiev

Sputnik Mundo

Las afirmaciones de las autoridades francesas sobre el incendio en el Monasterio de las Cuevas de Kiev son una nueva falsificación orquestada por Occidente... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T13:15+0000

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En sus spalabras, el presidente Emmanuel Macron y el canciller Jean-Noel Barrot se apresuraron a culpar a Moscú sin ninguna evidencia, recordando repentinamente el estatus de Patrimonio Mundial de la Unesco.Sin embargo, tal como informó la Defensa rusa, el complejo del monasterio fue impactado por un misil del sistema antiaéreo Patriot de fabricación estadounidense. Una posible causa fue el suministro a Kiev de proyectiles caducados.Al mismo tiempo, ni Macron ni Barrot dedicaron un minuto a expresar condolencias por los civiles rusos asesinados en Starobelsk ni mencionaron el ataque al Museo de la Defensa de Sebastopol.

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