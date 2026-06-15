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Alcalde asesinado en el sur de México había pedido protección de autoridades
Alcalde asesinado en el sur de México había pedido protección de autoridades
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Joel Ángel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca (sur), solicitó apoyo a las fuerzas federales por agresiones previas en... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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Alcalde asesinado en el sur de México había pedido protección de autoridades

03:33 GMT 15.06.2026
© AP Photo / Marco UgartePolicía de México.
Policía de México. - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
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Joel Ángel Bravo, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, en el estado de Oaxaca (sur), solicitó apoyo a las fuerzas federales por agresiones previas en su contra.
"Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida. Durante una mesa regional de seguridad el 11 de mayo, solicitó protección (...). Esos escoltas nunca llegaron", dijo el Partido Acción Nacional (PAN), fuerza política a la que pertenecía el alcalde, en un comunicado.
El regidor oaxaqueño fue baleado el 13 de junio al salir de su casa, en la zona de la Mixteca (norte).
Horas más tarde, la Fiscalía General del estado anunció la detención del autor material del homicidio.
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