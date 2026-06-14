Detienen al autor material del asesinato de alcalde del sur de México

"Como resultado del despliegue táctico realizado en coordinación con las corporaciones del Gabinete de Seguridad, los elementos policiales lograron el aseguramiento de la motocicleta que, de acuerdo con las indagatorias, fue utilizada para cometer el ataque y emprender la huida", destacó la dependencia en redes sociales.Asimismo, la Fiscalía estatal refirió que la imputación también se sustentó en un ataque ocurrido el 11 de junio, donde Bravo y otro funcionario municipal habían resultado con lesiones leves."El detenido quedará a disposición del Ministerio Público para resolver su situación jurídica", puntualizó.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (sur) anunció el arresto de una persona, por su probable participación en el homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo.
"Como resultado del despliegue táctico realizado en coordinación con las corporaciones del Gabinete de Seguridad, los elementos policiales lograron el aseguramiento de la motocicleta que, de acuerdo con las indagatorias, fue utilizada para cometer el ataque y emprender la huida", destacó la dependencia en redes sociales.