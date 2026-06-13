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"El genio ya ha salido de la botella": crece la polémica sobre biolaboratorios de EEUU, señala experto
"El genio ya ha salido de la botella": crece la polémica sobre biolaboratorios de EEUU, señala experto
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La publicación por parte del Gobierno de Estados Unidos de información sobre los biolaboratorios podría llamar la atención sobre la cuestión de las armas... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T18:03+0000
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Según Jones, "el genio ya ha salido de la botella" y la discusión podría llegar a ser "tan grave como la que existe en torno a la proliferación nuclear".Asimismo, en este contexto, Estados Unidos podría replantearse su política en este ámbito, tanto por la presión de la opinión pública dentro del país como por la reacción de la comunidad internacional, concluyó el experto.Anteriormente, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional estadounidense publicó pruebas de la financiación estadounidense a laboratorios biológicos en más de 30 países, entre ellos Ucrania.En mayo, la directora de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que Washington investigará más de 120 biolaboratorios ubicados en el extranjero. Subrayó que representantes de la Administración del exjefe de la Casa Blanca, Joe Biden, mintieron sobre la existencia de tales biolaboratorios y amenazaron a quienes intentaban contar la verdad.Por su parte, Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que EEUU financia el desarrollo de armas biológicas y coloca decenas de sus biolaboratorios en Ucrania, violando la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (BWC). Según el Ministerio de Defensa, todo lo necesario para continuar el programa militar-biológico de EEUU fue sacado de Ucrania tras el inicio de la operación militar especial.
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"El genio ya ha salido de la botella": crece la polémica sobre biolaboratorios de EEUU, señala experto
La publicación por parte del Gobierno de Estados Unidos de información sobre los biolaboratorios podría llamar la atención sobre la cuestión de las armas químicas y biológicas, declaró a Sputnik el excorresponsal de la Casa Blanca para 'Executive Intelligence Review', William Jones.
"Creo que se va a producir un debate bastante amplio y probablemente muy acalorado sobre este tema, que, con suerte, dará lugar a una legislación eficaz para, una vez más, prevenir la guerra química y biológica", señaló.
Según Jones, "el genio ya ha salido de la botella" y la discusión podría llegar a ser "tan grave como la que existe en torno a la proliferación nuclear".
Asimismo, en este contexto, Estados Unidos podría replantearse su política en este ámbito, tanto por la presión de la opinión pública dentro del país como por la reacción de la comunidad internacional, concluyó el experto.
Anteriormente, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional estadounidense publicó pruebas de la financiación
estadounidense a laboratorios biológicos en más de 30 países, entre ellos Ucrania.
En mayo, la directora de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que Washington investigará más de 120 biolaboratorios ubicados en el extranjero. Subrayó que representantes de la Administración del exjefe de la Casa Blanca, Joe Biden, mintieron sobre la existencia de tales biolaboratorios y amenazaron a quienes intentaban contar la verdad.
Por su parte, Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que EEUU financia el desarrollo de armas biológicas
y coloca decenas de sus biolaboratorios en Ucrania, violando la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (BWC). Según el Ministerio de Defensa, todo lo necesario para continuar el programa militar-biológico de EEUU fue sacado de Ucrania tras el inicio de la operación militar especial
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