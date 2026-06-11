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Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa
Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa
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Las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, informa... 11.06.2026, Sputnik Mundo
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Las FFAA de Rusia están llevando a cabo operaciones intensas para despejar de las unidades ucranianas la zona fortificada de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantínovka, agrega el ente castrense. De conformidad con el comunicado, en el suroeste de Konstantínovka y en el recinto de la planta metalúrgica local las tropas rusas prosiguen la eliminación de las unidades ucranianas rodeadas.Konstantínovka es una de las zonas fortificadas más importantes de las fuerzas ucranianas en Donbás. La ciudad protege los accesos a Slaviansk y Kramatorsk. Asimismo, alberga la carretera Pokrovsk-Konstantínovka, una de las principales rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas en esta dirección.El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
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Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa

17:31 GMT 11.06.2026
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Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 11.06.2026
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Las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, informa la Defensa rusa. Considerada una de las principales zonas fortificadas de las FFAA ucranianas en Donbás, su importancia radica en su papel como centro logístico y defensivo de la región.

"El grupo de fuerzas ruso Sur avanza en un amplio frente en la zona norte de la república popular de Donetsk", destacan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.

Las FFAA de Rusia están llevando a cabo operaciones intensas para despejar de las unidades ucranianas la zona fortificada de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantínovka, agrega el ente castrense.
De conformidad con el comunicado, en el suroeste de Konstantínovka y en el recinto de la planta metalúrgica local las tropas rusas prosiguen la eliminación de las unidades ucranianas rodeadas.
Konstantínovka es una de las zonas fortificadas más importantes de las fuerzas ucranianas en Donbás. La ciudad protege los accesos a Slaviansk y Kramatorsk. Asimismo, alberga la carretera Pokrovsk-Konstantínovka, una de las principales rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas en esta dirección.
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Rusia libera 2 localidades y derriba 798 drones en una jornada de combates
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El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
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