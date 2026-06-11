https://noticiaslatam.lat/20260611/las-tropas-rusas-liberan-la-parte-oriental-de-konstantinovka-informan-desde-la-defensa-rusa-1173848864.html
Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa
Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, informa... 11.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-11T17:31+0000
2026-06-11T17:31+0000
2026-06-11T17:31+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
konstantínovka
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173691094_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_9915dae12fbbf499c54b5128a0fdb56f.jpg
Las FFAA de Rusia están llevando a cabo operaciones intensas para despejar de las unidades ucranianas la zona fortificada de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantínovka, agrega el ente castrense. De conformidad con el comunicado, en el suroeste de Konstantínovka y en el recinto de la planta metalúrgica local las tropas rusas prosiguen la eliminación de las unidades ucranianas rodeadas.Konstantínovka es una de las zonas fortificadas más importantes de las fuerzas ucranianas en Donbás. La ciudad protege los accesos a Slaviansk y Kramatorsk. Asimismo, alberga la carretera Pokrovsk-Konstantínovka, una de las principales rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas en esta dirección.El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
https://noticiaslatam.lat/20260611/rusia-libera-2-localidades-y-derriba-798-drones-en-una-jornada-de-combates-1173845834.html
konstantínovka
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173691094_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_c81a5c1b97f1d3623a9cc596f32888fb.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, konstantínovka, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania
🛡️ zonas de conflicto, konstantínovka, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania
Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa
Las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, informa la Defensa rusa. Considerada una de las principales zonas fortificadas de las FFAA ucranianas en Donbás, su importancia radica en su papel como centro logístico y defensivo de la región.
"El grupo de fuerzas ruso Sur avanza en un amplio frente en la zona norte de la república popular de Donetsk", destacan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
Las FFAA de Rusia están llevando a cabo operaciones intensas para despejar de las unidades ucranianas la zona fortificada de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantínovka, agrega el ente castrense.
De conformidad con el comunicado, en el suroeste de Konstantínovka y en el recinto de la planta metalúrgica local las tropas rusas prosiguen la eliminación de las unidades ucranianas rodeadas.
Konstantínovka es una de las zonas fortificadas más importantes de las fuerzas ucranianas en Donbás. La ciudad protege los accesos a Slaviansk y Kramatorsk. Asimismo, alberga la carretera Pokrovsk-Konstantínovka, una de las principales rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas en esta dirección.
El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.