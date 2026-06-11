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Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa

Las tropas rusas liberan la parte oriental de Konstantínovka, informan desde la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, informa... 11.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-11T17:31+0000

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Las FFAA de Rusia están llevando a cabo operaciones intensas para despejar de las unidades ucranianas la zona fortificada de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantínovka, agrega el ente castrense. De conformidad con el comunicado, en el suroeste de Konstantínovka y en el recinto de la planta metalúrgica local las tropas rusas prosiguen la eliminación de las unidades ucranianas rodeadas.Konstantínovka es una de las zonas fortificadas más importantes de las fuerzas ucranianas en Donbás. La ciudad protege los accesos a Slaviansk y Kramatorsk. Asimismo, alberga la carretera Pokrovsk-Konstantínovka, una de las principales rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas en esta dirección.El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.

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