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"Los elogios se ven empañados por la decepción": revelan la preparación de Ucrania para su adhesión a la UE

"Los elogios se ven empañados por la decepción": revelan la preparación de Ucrania para su adhesión a la UE

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Funcionarios de la Unión Europea (UE) señalan la lentitud de Ucrania en el proceso de reformas necesarias para la prevista integración europea, informa el... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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El primer paquete de cambios debía centrarse en los ámbitos del Estado de derecho y la democratización. Dicho plan incluía, entre otras medidas, el fortalecimiento de las agencias anticorrupción ucranianas —la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP)—.La UE concedió a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos en 2022, una medida que muchos en Bruselas describieron como simbólica. Sin embargo, varios Estados miembros del bloque siguen oponiéndose a la adhesión de Ucrania, lo que pone de manifiesto las crecientes fisuras dentro del grupo.

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