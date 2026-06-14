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"Los elogios se ven empañados por la decepción": revelan la preparación de Ucrania para su adhesión a la UE
"Los elogios se ven empañados por la decepción": revelan la preparación de Ucrania para su adhesión a la UE
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Funcionarios de la Unión Europea (UE) señalan la lentitud de Ucrania en el proceso de reformas necesarias para la prevista integración europea, informa el... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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El primer paquete de cambios debía centrarse en los ámbitos del Estado de derecho y la democratización. Dicho plan incluía, entre otras medidas, el fortalecimiento de las agencias anticorrupción ucranianas —la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP)—.La UE concedió a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos en 2022, una medida que muchos en Bruselas describieron como simbólica. Sin embargo, varios Estados miembros del bloque siguen oponiéndose a la adhesión de Ucrania, lo que pone de manifiesto las crecientes fisuras dentro del grupo.
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"Los elogios se ven empañados por la decepción": revelan la preparación de Ucrania para su adhesión a la UE
Funcionarios de la Unión Europea (UE) señalan la lentitud de Ucrania en el proceso de reformas necesarias para la prevista integración europea, informa el periódico 'The Guardian'. Según sus estimaciones, hasta el momento solo se ha cumplido el 15% de los requisitos establecidos como primeros pasos, precisa.
"Sin embargo, los elogios se ven empañados por la decepción de que Kiev no haya avanzado más rápidamente en las 10 reformas prioritarias acordadas el pasado diciembre [de 2025]", escribe el medio.
El primer paquete de cambios debía centrarse en los ámbitos del Estado de derecho y la democratización. Dicho plan incluía, entre otras medidas, el fortalecimiento de las agencias anticorrupción ucranianas —la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP)—.
La UE concedió a Ucrania y Moldavia el estatus de candidatos
en 2022, una medida que muchos en Bruselas describieron como simbólica
. Sin embargo, varios Estados miembros del bloque siguen oponiéndose a la adhesión de Ucrania, lo que pone de manifiesto las crecientes fisuras dentro del grupo.