Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260614/ataque-israeli-contra-beirut-es-un-crimen-terrorista-asegura-la-cancilleria-irani--1173895239.html
Ataque israelí contra Beirut es un "crimen terrorista", asegura la cancillería iraní
Ataque israelí contra Beirut es un "crimen terrorista", asegura la cancillería iraní
Sputnik Mundo
La agresión cometida por el Estado judío contra la capital libanesa donde murieron al menos tres personas, entre ellas, un comandante de Hizbulá, es una... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T19:56+0000
2026-06-14T19:56+0000
internacional
política
seguridad
donald trump
beirut
irán
eeuu
ministerio de asuntos exteriores de irán
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0e/1173895049_0:39:1024:616_1920x0_80_0_0_0dcc3611527f06b7f7854b22d7dbcda5.jpg
"Al recordar la responsabilidad directa del gobierno estadounidense por los crímenes cometidos por el régimen sionista y las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de dicho régimen contra el Líbano o Irán, la República Islámica de Irán subraya su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para ejercer el derecho inherente a la legítima defensa", subrayó. Más temprano, el presidente de EEUU, Donald Trump, calificó la agresión israelí contra Beirut como "insensata".
beirut
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0e/1173895049_161:35:1024:682_1920x0_80_0_0_cb42621c84825cab66e8d14bd41cc5d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, seguridad, donald trump, beirut, irán, eeuu, ministerio de asuntos exteriores de irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
política, seguridad, donald trump, beirut, irán, eeuu, ministerio de asuntos exteriores de irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán

Ataque israelí contra Beirut es un "crimen terrorista", asegura la cancillería iraní

19:56 GMT 14.06.2026
© AP Photo / Manish SwarupEl canciller iraní, Abás Aragchi.
El canciller iraní, Abás Aragchi. - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Síguenos en
La agresión cometida por el Estado judío contra la capital libanesa donde murieron al menos tres personas, entre ellas, un comandante de Hizbulá, es una violación a la soberanía nacional y la integridad territorial de esa nación, consideró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Asimismo, "es una grave violación del acuerdo de alto el fuego del 1 de abril de 2026 entre Irán y Estados Unidos", refirió en un comunicado. La cancillería del país persa resaltó que el ataque es un "crimen terrorista".

"Al recordar la responsabilidad directa del gobierno estadounidense por los crímenes cometidos por el régimen sionista y las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de dicho régimen contra el Líbano o Irán, la República Islámica de Irán subraya su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para ejercer el derecho inherente a la legítima defensa", subrayó.
Más temprano, el presidente de EEUU, Donald Trump, calificó la agresión israelí contra Beirut como "insensata".
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала