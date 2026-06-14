Ataque israelí contra Beirut es un "crimen terrorista", asegura la cancillería iraní

"Al recordar la responsabilidad directa del gobierno estadounidense por los crímenes cometidos por el régimen sionista y las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de dicho régimen contra el Líbano o Irán, la República Islámica de Irán subraya su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para ejercer el derecho inherente a la legítima defensa", subrayó. Más temprano, el presidente de EEUU, Donald Trump, calificó la agresión israelí contra Beirut como "insensata".
La agresión cometida por el Estado judío contra la capital libanesa donde murieron al menos tres personas, entre ellas, un comandante de Hizbulá, es una violación a la soberanía nacional y la integridad territorial de esa nación, consideró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
Asimismo, "es una grave violación del acuerdo de alto el fuego del 1 de abril de 2026 entre Irán y Estados Unidos", refirió en un comunicado. La cancillería del país persa resaltó que el ataque es un "crimen terrorista".
"Al recordar la responsabilidad directa del gobierno estadounidense por los crímenes cometidos por el régimen sionista y las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de dicho régimen contra el Líbano o Irán, la República Islámica de Irán subraya su determinación de adoptar todas las medidas necesarias para ejercer el derecho inherente a la legítima defensa", subrayó.