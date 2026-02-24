https://noticiaslatam.lat/20260224/el-reino-unido-y-francia-se-preparan-para-dotar-a-ucrania-de-armas-nucleares-segun-inteligencia-1171726598.html

El Reino Unido y Francia se preparan para dotar a Ucrania de armas nucleares, según Inteligencia rusa

El Reino Unido y Francia se preparan para dotar a Ucrania de armas nucleares, según Inteligencia rusa

Sputnik Mundo

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) advirtió que el Reino Unido y Francia, dos potencias nucleares de la OTAN, planean entregar a Ucrania armas... 24.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-24T08:04+0000

2026-02-24T08:04+0000

2026-02-24T08:26+0000

ucrania

internacional

rusia

francia

reino unido

otan

servicio de inteligencia exterior de rusia

armas nucleares

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166137960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b049b2a5ef49cbbbe8a3fe1e60521f7.jpg

El organismo precisó que los países son conscientes de que las FFAA de Ucrania no pueden lograr la victoria sobre Rusia, por lo que están trabajando activamente para suministrar armas a Kiev."Se trata de la transferencia encubierta (...) de componentes, equipos y tecnologías europeos en este ámbito. Se está considerando como opción la pequeña ojiva francesa TN75 del misil balístico submarino M51.1", informó.Además, agregan que Alemania rechazó participar en la operación.En este sentido, el SVR puso de relieve que Occidente es consciente de que sus planes de proporcionar a Kiev armas nucleares y una bomba sucia suponen una grave violación del derecho internacional. En particular, se trata del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y corren el riesgo de destruir el sistema mundial de no proliferación.Los planes extremadamente peligrosos del Reino Unido y Francia de suministrar armas nucleares a Ucrania indican su pérdida del sentido de la realidad, indicó el SVR, añadiendo que las partes esperan en vano eludir la responsabilidad de sus planes.

https://noticiaslatam.lat/20260224/1171724866.html

ucrania

francia

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, francia, reino unido, otan, servicio de inteligencia exterior de rusia, armas nucleares