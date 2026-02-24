https://noticiaslatam.lat/20260224/el-reino-unido-y-francia-se-preparan-para-dotar-a-ucrania-de-armas-nucleares-segun-inteligencia-1171726598.html
El Reino Unido y Francia se preparan para dotar a Ucrania de armas nucleares, según Inteligencia rusa
El Reino Unido y Francia se preparan para dotar a Ucrania de armas nucleares, según Inteligencia rusa
Sputnik Mundo
El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) advirtió que el Reino Unido y Francia, dos potencias nucleares de la OTAN, planean entregar a Ucrania armas... 24.02.2026, Sputnik Mundo
2026-02-24T08:04+0000
2026-02-24T08:04+0000
2026-02-24T08:26+0000
ucrania
internacional
rusia
francia
reino unido
otan
servicio de inteligencia exterior de rusia
armas nucleares
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166137960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b049b2a5ef49cbbbe8a3fe1e60521f7.jpg
El organismo precisó que los países son conscientes de que las FFAA de Ucrania no pueden lograr la victoria sobre Rusia, por lo que están trabajando activamente para suministrar armas a Kiev."Se trata de la transferencia encubierta (...) de componentes, equipos y tecnologías europeos en este ámbito. Se está considerando como opción la pequeña ojiva francesa TN75 del misil balístico submarino M51.1", informó.Además, agregan que Alemania rechazó participar en la operación.En este sentido, el SVR puso de relieve que Occidente es consciente de que sus planes de proporcionar a Kiev armas nucleares y una bomba sucia suponen una grave violación del derecho internacional. En particular, se trata del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y corren el riesgo de destruir el sistema mundial de no proliferación.Los planes extremadamente peligrosos del Reino Unido y Francia de suministrar armas nucleares a Ucrania indican su pérdida del sentido de la realidad, indicó el SVR, añadiendo que las partes esperan en vano eludir la responsabilidad de sus planes.
https://noticiaslatam.lat/20260224/1171724866.html
ucrania
francia
reino unido
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166137960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9125d9100b0d9c01cc571fe94e4e625.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, rusia, francia, reino unido, otan, servicio de inteligencia exterior de rusia, armas nucleares
ucrania, rusia, francia, reino unido, otan, servicio de inteligencia exterior de rusia, armas nucleares
El Reino Unido y Francia se preparan para dotar a Ucrania de armas nucleares, según Inteligencia rusa
08:04 GMT 24.02.2026 (actualizado: 08:26 GMT 24.02.2026)
El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) advirtió que el Reino Unido y Francia, dos potencias nucleares de la OTAN, planean entregar a Ucrania armas nucleares.
"Las élites no están dispuestas a aceptar la derrota. Se considera que Ucrania debe ser equipada con un 'arma milagrosa'. Kiev podrá reclamar condiciones más favorables para poner fin a las hostilidades si dispone de una bomba atómica o, al menos, de una bomba 'sucia'", reveló.
El organismo precisó que los países son conscientes de que las FFAA de Ucrania no pueden lograr la victoria sobre Rusia, por lo que están trabajando activamente para suministrar armas a Kiev.
"Se trata de la transferencia encubierta (...) de componentes, equipos y tecnologías europeos en este ámbito. Se está considerando como opción la pequeña ojiva francesa TN75 del misil balístico submarino M51.1", informó.
Además, agregan que Alemania rechazó participar en la operación.
En este sentido, el SVR puso de relieve que Occidente es consciente de que sus planes de proporcionar a Kiev armas nucleares y una bomba sucia suponen una grave violación del derecho internacional. En particular, se trata del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y corren el riesgo de destruir el sistema mundial de no proliferación.
"En este sentido, los principales esfuerzos de los países occidentales se centran en hacer que la obtención de armas nucleares por parte de Kiev parezca el resultado del desarrollo de los propios ucranianos", afirmó la Inteligencia rusa.
Los planes extremadamente peligrosos del Reino Unido y Francia de suministrar armas nucleares a Ucrania indican su pérdida del sentido de la realidad, indicó el SVR, añadiendo que las partes esperan en vano eludir la responsabilidad de sus planes.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.