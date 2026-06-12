https://noticiaslatam.lat/20260612/el-mundial-tiene-que-ser-de-todos-y-para-todos-asegura-funcionaria-mexicana--video-1173854223.html

"El Mundial tiene que ser de todos y para todos", asegura funcionaria mexicana | Video

"El Mundial tiene que ser de todos y para todos", asegura funcionaria mexicana | Video

Sputnik Mundo

Casi 400 kilómetros de costas con playas reconocidas internacionalmente y 12 pueblos mágicos son algunos de los elementos con los que cuenta el estado de... 12.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-12T22:00+0000

2026-06-12T22:00+0000

2026-06-12T22:02+0000

américa latina

jalisco

méxico

sociedad

copa mundial de fútbol de 2026

fútbol

💬 entrevistas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0c/1173867087_393:194:1024:549_1920x0_80_0_0_e3bf8367ae2dd6773d8e17cbe94d6f37.jpg

Ante las críticas por tratarse del Mundial de Fútbol más caro y excluyente de la historia, el Gobierno de Jalisco espera que su estrategia turística invite a todos los visitantes locales e internacionales a sentirse parte del torneo más allá de los juegos que se celebren en el Estadio Guadalajara. Y es que aunque la Copa del Mundo es un torneo de talla internacional sobre el cual ahora están los ojos de gran parte del mundo, en Jalisco entendieron eficazmente que la actividad económica alrededor del Mundial "debe descentralizarse", apunta la funcionaria. Las autoridades locales de Jalisco estimaron recientemente que el torneo dejará una derrama económica de unos 20.000 millones de pesos (unos 1.160 millones de dólares) y permitirá la creación de 7.000 empleos, según declaraciones del coordinador del Mundial en Guadalajara, Juan José Frangie.De hecho, el Gobierno local había dicho previamente que la inversión en obras en diferentes áreas con motivo de la Copa del Mundo ascendía a más de 12.000 millones de pesos, es decir, unos 695 millones de dólares.

jalisco

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Eduardo Bautista

Eduardo Bautista

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista

jalisco, méxico, sociedad, copa mundial de fútbol de 2026, fútbol, 💬 entrevistas