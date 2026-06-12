"El Mundial tiene que ser de todos y para todos", asegura funcionaria mexicana | Video
22:00 GMT 12.06.2026 (actualizado: 22:02 GMT 12.06.2026)
© AP Photo / Julio CortezAficionados disfrutando el partido México vs. Sudáfrica.
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Casi 400 kilómetros de costas con playas reconocidas internacionalmente y 12 pueblos mágicos son algunos de los elementos con los que cuenta el estado de Jalisco (occidente) para ser una gran sede de México durante la Copa del Mundo 2026, que acaba de comenzar en medio de señalamientos por costos excesivos y poca inclusión.
Ante las críticas por tratarse del Mundial de Fútbol más caro y excluyente de la historia, el Gobierno de Jalisco espera que su estrategia turística invite a todos los visitantes locales e internacionales a sentirse parte del torneo más allá de los juegos que se celebren en el Estadio Guadalajara.
"Es sumamente importante [que el certamen sea inclusivo]. El Mundial tiene que ser de todos y para todos, así como lo es el turismo y como lo son todos los eventos que llevamos a cabo en el estado. Para eso existen lso fan fest y los public viewings, porque son de entrada gratuita y nos permiten promover cosas que dentro de un estadio no se promueven, como la venta de artesanías, de gastronomía o los conciertos", comparte en entrevista exclusiva con Sputnik Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco.
Y es que aunque la Copa del Mundo es un torneo de talla internacional sobre el cual ahora están los ojos de gran parte del mundo, en Jalisco entendieron eficazmente que la actividad económica alrededor del Mundial "debe descentralizarse", apunta la funcionaria.
🇲🇽⚽️ "El Mundial tiene que ser de todos y para todos", asegura funcionaria mexicana— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 12, 2026
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Las autoridades locales de Jalisco estimaron recientemente que el torneo dejará una derrama económica de unos 20.000 millones de pesos (unos 1.160 millones de dólares) y permitirá la creación de 7.000 empleos, según declaraciones del coordinador del Mundial en Guadalajara, Juan José Frangie.
De hecho, el Gobierno local había dicho previamente que la inversión en obras en diferentes áreas con motivo de la Copa del Mundo ascendía a más de 12.000 millones de pesos, es decir, unos 695 millones de dólares.
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