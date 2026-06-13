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Inauguran el mural más grande dedicado a Rusia en una escuela de Uruguay | Video

Inauguran el mural más grande dedicado a Rusia en una escuela de Uruguay | Video

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La singular obra, de 14 metros de largo, que reúne símbolos tradicionales del país euroasiático —el Kremlin, un cohete espacial, el primer cosmonauta del... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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En 2003, la institución educativa recibió el nombre de Federación de Rusia y desde entonces se ha convertido en un centro para la realización de actividades orientadas a fortalecer la cooperación educativa, cultural y humanitaria entre ambos pueblos.La inauguración del mural comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de ambos países, mientras los estudiantes portaban las banderas de Rusia y Uruguay.Especialmente para la ceremonia, los alumnos prepararon presentaciones sobre distintas ciudades de Rusia y dieron la bienvenida a los invitados en ruso. Durante el evento, artistas invitados interpretaron canciones y bailes folclóricos tradicionales.Al evento asistieron el embajador de Rusia en Uruguay, Alexéi Isákov, la presidenta del Consejo Coordinador de las Organizaciones de Compatriotas Rusos en Uruguay (CCOCRU), Marianella Sosa de Kalabujov; el miembro de la Cámara Pública de Rusia, Nikita Anísimov, la directora de la escuela, Alejandra Lanz, así como estudiantes y docentes de la institución.La ceremonia oficial de inauguración del mural estuvo dedicada al Día nacional del Estado ruso, celebrada el 12 de junio.

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