https://noticiaslatam.lat/20260613/inauguran-el-mural-mas-grande-dedicado-a-rusia-en-una-escuela-de-uruguay--video-1173877812.html
Inauguran el mural más grande dedicado a Rusia en una escuela de Uruguay | Video
Inauguran el mural más grande dedicado a Rusia en una escuela de Uruguay | Video
Sputnik Mundo
La singular obra, de 14 metros de largo, que reúne símbolos tradicionales del país euroasiático —el Kremlin, un cohete espacial, el primer cosmonauta del... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T12:56+0000
2026-06-13T12:56+0000
2026-06-13T13:21+0000
américa latina
uruguay
montevideo
sociedad
rusia
murales
día de rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173879471_114:33:1117:597_1920x0_80_0_0_664d30ec20620ef9325e0e527903b614.jpg
En 2003, la institución educativa recibió el nombre de Federación de Rusia y desde entonces se ha convertido en un centro para la realización de actividades orientadas a fortalecer la cooperación educativa, cultural y humanitaria entre ambos pueblos.La inauguración del mural comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de ambos países, mientras los estudiantes portaban las banderas de Rusia y Uruguay.Especialmente para la ceremonia, los alumnos prepararon presentaciones sobre distintas ciudades de Rusia y dieron la bienvenida a los invitados en ruso. Durante el evento, artistas invitados interpretaron canciones y bailes folclóricos tradicionales.Al evento asistieron el embajador de Rusia en Uruguay, Alexéi Isákov, la presidenta del Consejo Coordinador de las Organizaciones de Compatriotas Rusos en Uruguay (CCOCRU), Marianella Sosa de Kalabujov; el miembro de la Cámara Pública de Rusia, Nikita Anísimov, la directora de la escuela, Alejandra Lanz, así como estudiantes y docentes de la institución.La ceremonia oficial de inauguración del mural estuvo dedicada al Día nacional del Estado ruso, celebrada el 12 de junio.
https://noticiaslatam.lat/20260612/dia-de-rusia-asi-se-celebran-las-festividades-nacionales-en-el-pais-mas-grande-del-mundo-1173858960.html
uruguay
montevideo
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0d/1173879471_89:0:1108:764_1920x0_80_0_0_86eb14bc90ff0634c5038dd7e8d5da61.jpg
Inauguran el mural más grande dedicado a Rusia en una escuela de Uruguay
Sputnik Mundo
Inauguran el mural más grande dedicado a Rusia en una escuela de Uruguay
2026-06-13T12:56+0000
true
PT0M43S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uruguay, montevideo, sociedad, rusia, murales, día de rusia
uruguay, montevideo, sociedad, rusia, murales, día de rusia
Inauguran el mural más grande dedicado a Rusia en una escuela de Uruguay | Video
12:56 GMT 13.06.2026 (actualizado: 13:21 GMT 13.06.2026)
La singular obra, de 14 metros de largo, que reúne símbolos tradicionales del país euroasiático —el Kremlin, un cohete espacial, el primer cosmonauta del planeta, Yuri Gagarin, además de motivos ornamentales rusos y un oso— fue pintada en el edificio de la Escuela N.º 361 de Montevideo.
En 2003, la institución educativa recibió el nombre de Federación de Rusia y desde entonces se ha convertido en un centro para la realización de actividades orientadas a fortalecer la cooperación educativa, cultural y humanitaria entre ambos pueblos.
La inauguración del mural comenzó con la interpretación de los himnos nacionales de ambos países, mientras los estudiantes portaban las banderas de Rusia y Uruguay.
Especialmente para la ceremonia, los alumnos prepararon presentaciones sobre distintas ciudades de Rusia y dieron la bienvenida a los invitados en ruso. Durante el evento, artistas invitados interpretaron canciones y bailes folclóricos tradicionales.
Al evento asistieron el embajador de Rusia en Uruguay, Alexéi Isákov, la presidenta del Consejo Coordinador de las Organizaciones de Compatriotas Rusos en Uruguay (CCOCRU), Marianella Sosa de Kalabujov; el miembro de la Cámara Pública de Rusia, Nikita Anísimov, la directora de la escuela, Alejandra Lanz, así como estudiantes y docentes de la institución.
La ceremonia oficial de inauguración del mural estuvo dedicada al Día nacional del Estado ruso, celebrada el 12 de junio.