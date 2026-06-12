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Día de Rusia: así se celebran las festividades nacionales en el país más grande del mundo

Día de Rusia: así se celebran las festividades nacionales en el país más grande del mundo

Sputnik Mundo

El 12 de junio de 1990 se aprobó la Declaración de Soberanía Estatal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia dentro de la URSS. Y en 1992... 12.06.2026, Sputnik Mundo

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Esta jornada se convierte en un momento de unión para los numerosos y diversos pueblos de un inmenso país, y al mismo tiempo en una ocasión para recordar sus raíces y tradiciones históricas.Mira en la selección de fotos de Sputnik cómo se celebran estas festividades en distintos rincones de Rusia.

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