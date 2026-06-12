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Día de Rusia: así se celebran las festividades nacionales en el país más grande del mundo
Día de Rusia: así se celebran las festividades nacionales en el país más grande del mundo
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El 12 de junio de 1990 se aprobó la Declaración de Soberanía Estatal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia dentro de la URSS. Y en 1992... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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Esta jornada se convierte en un momento de unión para los numerosos y diversos pueblos de un inmenso país, y al mismo tiempo en una ocasión para recordar sus raíces y tradiciones históricas.Mira en la selección de fotos de Sputnik cómo se celebran estas festividades en distintos rincones de Rusia.
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Día de Rusia: así se celebran las festividades nacionales en el país más grande del mundo

19:51 GMT 12.06.2026
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El 12 de junio de 1990 se aprobó la Declaración de Soberanía Estatal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia dentro de la URSS. Y en 1992, esta fecha fue proclamada fiesta nacional de la ya Federación de Rusia. En este día, en todas las ciudades del país se organizan celebraciones y festejos populares.
Esta jornada se convierte en un momento de unión para los numerosos y diversos pueblos de un inmenso país, y al mismo tiempo en una ocasión para recordar sus raíces y tradiciones históricas.
Mira en la selección de fotos de Sputnik cómo se celebran estas festividades en distintos rincones de Rusia.
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Decoración de Moscú con motivo del Día de Rusia.

En la foto: Catedral de San Basilio.

Decoración de Moscú con motivo del Día de Rusia.En la foto: Catedral de San Basilio. - Sputnik Mundo
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Decoración de Moscú con motivo del Día de Rusia.

En la foto: Catedral de San Basilio.

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Concierto festivo en la capital rusa.

Concierto festivo en la capital rusa. - Sputnik Mundo
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Concierto festivo en la capital rusa.

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Una participante en el festival #EstoEsRusia en la ciudad de Novosibirsk.

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Una participante en el festival #EstoEsRusia en la ciudad de Novosibirsk.

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Una diversión nacional en el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.

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Una diversión nacional en el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.

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Unas visitantes descansan en un pajar improvisado durante el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.

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Unas visitantes descansan en un pajar improvisado durante el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.

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Participantes en el festival Juegos de los pueblos de Rusia, en la ciudad de Cheliabinsk.

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Participantes en el festival Juegos de los pueblos de Rusia, en la ciudad de Cheliabinsk.

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Participantes en el festival Juegos de los pueblos de Rusia, en la ciudad de Cheliabinsk.

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Actuación del coro cosaco de Kubán en la ciudad de Krasnodar.

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Los cosacos del Ejército Cosaco del Kubán y los cadetes en la ceremonia solemne de izada de la bandera nacional.

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Los cosacos del Ejército Cosaco del Kubán y los cadetes en la ceremonia solemne de izada de la bandera nacional.

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Celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.

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Celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.

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Miembros del movimiento Guardia Joven de Rusia Unida en la celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.

La organización representa la mayor sección juvenil del partido Rusia Unida, dedicada a actividades de voluntariado y educación patriótica.

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Miembros del movimiento Guardia Joven de Rusia Unida en la celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.

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La exposición de la república de Mari El en la celebración del Día de Rusia en el Kremlin de Kazán.

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El Desfile de la Amistad de los Pueblos en la celebración del Día de Rusia en el Kremlin de Kazán.

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