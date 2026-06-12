Día de Rusia: así se celebran las festividades nacionales en el país más grande del mundo
Decoración de Moscú con motivo del Día de Rusia.
En la foto: Catedral de San Basilio.
Decoración de Moscú con motivo del Día de Rusia.
En la foto: Catedral de San Basilio.
Concierto festivo en la capital rusa.
Una participante en el festival #EstoEsRusia en la ciudad de Novosibirsk.
Una participante en el festival #EstoEsRusia en la ciudad de Novosibirsk.
Una participante en el festival #EstoEsRusia en la ciudad de Novosibirsk.
Una participante en el festival #EstoEsRusia en la ciudad de Novosibirsk.
Una diversión nacional en el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.
Una diversión nacional en el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.
Unas visitantes descansan en un pajar improvisado durante el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.
Unas visitantes descansan en un pajar improvisado durante el festival de cultura rusa Mi patria es Rusia, celebrado en la ciudad de Krasnoyarsk.
Participantes en el festival Juegos de los pueblos de Rusia, en la ciudad de Cheliabinsk.
Participantes en el festival Juegos de los pueblos de Rusia, en la ciudad de Cheliabinsk.
Participantes en el festival Juegos de los pueblos de Rusia, en la ciudad de Cheliabinsk.
Participantes en el festival Juegos de los pueblos de Rusia, en la ciudad de Cheliabinsk.
Actuación del coro cosaco de Kubán en la ciudad de Krasnodar.
Actuación del coro cosaco de Kubán en la ciudad de Krasnodar.
Los cosacos del Ejército Cosaco del Kubán y los cadetes en la ceremonia solemne de izada de la bandera nacional.
Los cosacos del Ejército Cosaco del Kubán y los cadetes en la ceremonia solemne de izada de la bandera nacional.
Celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.
Celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.
Miembros del movimiento Guardia Joven de Rusia Unida en la celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.
La organización representa la mayor sección juvenil del partido Rusia Unida, dedicada a actividades de voluntariado y educación patriótica.
Miembros del movimiento Guardia Joven de Rusia Unida en la celebración del Día de Rusia en la ciudad de Vladivostok.
La organización representa la mayor sección juvenil del partido Rusia Unida, dedicada a actividades de voluntariado y educación patriótica.
La exposición de la república de Mari El en la celebración del Día de Rusia en el Kremlin de Kazán.
La exposición de la república de Mari El en la celebración del Día de Rusia en el Kremlin de Kazán.
El Desfile de la Amistad de los Pueblos en la celebración del Día de Rusia en el Kremlin de Kazán.
El Desfile de la Amistad de los Pueblos en la celebración del Día de Rusia en el Kremlin de Kazán.