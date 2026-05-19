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"Excesivamente peligrosos": exdiplomático británico revela por qué EEUU trasladó sus biolaboratorios a Ucrania
"Excesivamente peligrosos": exdiplomático británico revela por qué EEUU trasladó sus biolaboratorios a Ucrania
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Estados Unidos estableció sus biolaboratorios en el extranjero —entre ellos en Ucrania—, debido a que la realización de tales experimentos en territorio... 19.05.2026, Sputnik Mundo
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La directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, había declarado anteriormente que Estados Unidos investigará más de 120 biolaboratorios ubicados en el extranjero, incluidos los de Ucrania. Gabbard subrayó que representantes de la Administración del exjefe de la Casa Blanca, Joe Biden, mintieron sobre la existencia de tales biolaboratorios y amenazaron a quienes intentaban contar la verdad.Como prueba del peligro de los biolaboratorios estadounidenses, Ford citó la pandemia de COVID-19, que comenzó en un laboratorio financiado por EEUU que estudiaba el aumento de la letalidad de los virus.Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que EEUU financia el desarrollo de armas biológicas y coloca decenas de sus biolaboratorios en Ucrania, violando la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (BWC). Según el Ministerio de Defensa, todo lo necesario para continuar el programa militar-biológico de EEUU fue sacado de Ucrania tras el inicio de la operación militar especial.
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"Excesivamente peligrosos": exdiplomático británico revela por qué EEUU trasladó sus biolaboratorios a Ucrania

09:51 GMT 19.05.2026
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiPersonal del laboratorio para la síntesis y producción de radiofármacos en el Departamento de Diagnóstico y Terapia con Radionúclidos del Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica N. Blokhin.
Personal del laboratorio para la síntesis y producción de radiofármacos en el Departamento de Diagnóstico y Terapia con Radionúclidos del Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica N. Blokhin. - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2026
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Estados Unidos estableció sus biolaboratorios en el extranjero —entre ellos en Ucrania—, debido a que la realización de tales experimentos en territorio estadounidense conlleva un riesgo excesivo, declaró a Sputnik el exembajador del Reino Unido en Siria, Peter Ford.
La directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, había declarado anteriormente que Estados Unidos investigará más de 120 biolaboratorios ubicados en el extranjero, incluidos los de Ucrania. Gabbard subrayó que representantes de la Administración del exjefe de la Casa Blanca, Joe Biden, mintieron sobre la existencia de tales biolaboratorios y amenazaron a quienes intentaban contar la verdad.

"Si el riesgo [de estos desarrollos] no fuera alto, los biolaboratorios estarían en EEUU. No habría necesidad de trasladar estos experimentos extremadamente peligrosos a otros países. La ley estadounidense no permite realizar tales investigaciones en el territorio nacional por la sencilla razón de que son demasiado peligrosas", señaló el exdiplomático.

Como prueba del peligro de los biolaboratorios estadounidenses, Ford citó la pandemia de COVID-19, que comenzó en un laboratorio financiado por EEUU que estudiaba el aumento de la letalidad de los virus.
Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que EEUU financia el desarrollo de armas biológicas y coloca decenas de sus biolaboratorios en Ucrania, violando la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas (BWC). Según el Ministerio de Defensa, todo lo necesario para continuar el programa militar-biológico de EEUU fue sacado de Ucrania tras el inicio de la operación militar especial.
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