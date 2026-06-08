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Rusia garantizará su seguridad ante la creciente presencia de la OTAN, señalan desde el Kremlin

Rusia garantizará su seguridad ante la creciente presencia de la OTAN, señalan desde el Kremlin

Sputnik Mundo

Rusia está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante el avance de la infraestructura militar de la OTAN hacia sus fronteras... 08.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-08T12:41+0000

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Rusia está tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad, indicó el portavoz del Kremlin. Al referirse a la cuestión ucraniana, Peskov sostuvo que Kiev está intentando de cualquier manera frenar el proceso de resolución pacífica del conflicto ucraniano."El presidente [ruso Vladímir Putin] dijo que, dadas las condiciones actuales y las acciones que estamos viendo por parte del régimen de Kiev —acciones terroristas, delictivas y dirigidas contra los menores—, resulta muy difícil imaginar cómo se podría negociar ahora con el régimen de Kiev", comentó.Inversiones en la economía rusaAsimismo, el vocero presidencial ruso notó que Rusia está interesada en atraer inversiones extranjeras y observó que las empresas y los inversores internacionales siguen presentes en el país a pesar de las sanciones. En este contexto, subrayó que todos los representantes del mundo empresarial muestran un interés genuino por el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).

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