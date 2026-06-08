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Rusia garantizará su seguridad ante la creciente presencia de la OTAN, señalan desde el Kremlin
Rusia garantizará su seguridad ante la creciente presencia de la OTAN, señalan desde el Kremlin
Sputnik Mundo
Rusia está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante el avance de la infraestructura militar de la OTAN hacia sus fronteras... 08.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-08T12:41+0000
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Rusia está tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad, indicó el portavoz del Kremlin. Al referirse a la cuestión ucraniana, Peskov sostuvo que Kiev está intentando de cualquier manera frenar el proceso de resolución pacífica del conflicto ucraniano."El presidente [ruso Vladímir Putin] dijo que, dadas las condiciones actuales y las acciones que estamos viendo por parte del régimen de Kiev —acciones terroristas, delictivas y dirigidas contra los menores—, resulta muy difícil imaginar cómo se podría negociar ahora con el régimen de Kiev", comentó.Inversiones en la economía rusaAsimismo, el vocero presidencial ruso notó que Rusia está interesada en atraer inversiones extranjeras y observó que las empresas y los inversores internacionales siguen presentes en el país a pesar de las sanciones. En este contexto, subrayó que todos los representantes del mundo empresarial muestran un interés genuino por el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).
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Rusia garantizará su seguridad ante la creciente presencia de la OTAN, señalan desde el Kremlin
Rusia está tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante el avance de la infraestructura militar de la OTAN hacia sus fronteras, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"La aproximación de la infraestructura militar de la OTAN se lleva produciendo desde hace varias décadas. Este proceso es objeto de un seguimiento muy minucioso por parte de nuestro Ministerio de Defensa [ruso]", precisó.
Rusia está tomando las medidas necesarias para garantizar su seguridad, indicó el portavoz del Kremlin. Al referirse a la cuestión ucraniana, Peskov sostuvo que Kiev está intentando de cualquier manera frenar el proceso de resolución pacífica del conflicto ucraniano.
"El presidente [ruso Vladímir Putin] dijo que, dadas las condiciones actuales y las acciones que estamos viendo por parte del régimen de Kiev —acciones terroristas, delictivas y dirigidas contra los menores—, resulta muy difícil imaginar cómo se podría negociar ahora con el régimen de Kiev", comentó.
Inversiones en la economía rusa
Asimismo, el vocero presidencial ruso notó que Rusia está interesada en atraer inversiones extranjeras
y observó que las empresas y los inversores internacionales siguen presentes en el país a pesar de las sanciones. En este contexto, subrayó que todos los representantes del mundo empresarial muestran un interés genuino por el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés)
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"El foro lleva mucho tiempo consolidado como evento internacional. Un evento que esperan no solo en nuestro país, sino también los inversores internacionales y el sector empresarial internacional que, a pesar de todas las sanciones ilegales, sigue presente en gran medida en nuestro mercado", destacó.
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