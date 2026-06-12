Israel fue responsable de más de la mitad de las muertes por armas explosivas en 2025, según reporte
06:21 GMT 12.06.2026 (actualizado: 06:39 GMT 12.06.2026)
© AP Photo / Jehad AlshrafiPalestinos caminan por una calle rodeada de edificios destruidos durante las operaciones aéreas y terrestres israelíes en la ciudad de Gaza, el miércoles 17 de diciembre de 2025.
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Las fuerzas israelíes fueron causantes del 56% de los 22.600 civiles muertos o heridos en 65 países en 2025, revelan los datos del informe anual de la organización no gubernamental Acción contra la Violencia Armada (AOAV, por sus siglas en inglés).
La dramática cifra reportada por el AOAV se enmarca en la ofensiva militar que Israel lanzó en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, la cual se originó en represalia al ataque perpetrado por el movimiento islamista Hamás en su territorio.
A pesar de que las partes involucradas firmaron un cese al fuego el 10 de octubre de 2025, los datos del Observatorio de Armas Explosivas confirman que el territorio palestino continuó siendo escenario de violencia constante.
El informe del organismo británico, integrado por decenas de organizaciones no gubernamentales con el objetivo de registrar el impacto de los bombardeos, incursiones de drones, minas antipersonales y bombas de racimo en cascos urbanos y áreas habitadas, detalla que las operaciones y los ataques por parte del Ejército israelí se han mantenido con una frecuencia casi diaria, prolongando el impacto sobre la población civil de la zona.
El análisis también identifica a otros países donde la población civil ha pagado un precio sumamente alto debido a la violencia armada, como Birmania, Siria y Sudán. En estos escenarios, el documento subraya un patrón alarmante: las fuerzas armadas estatales son señaladas como las principales causantes de la crisis, al ser responsables del 85% de todos los incidentes que provocan daños a los civiles.
El análisis también identifica a otros países donde la población civil ha pagado un precio sumamente alto debido a la violencia armada, como Birmania, Siria y Sudán. En estos escenarios, el documento subraya un patrón alarmante: las fuerzas armadas estatales son señaladas como las principales causantes de la crisis, al ser responsables del 85% de todos los incidentes que provocan daños a los civiles.
El informe advierte además sobre las secuelas estructurales que provoca el empleo de este armamento en zonas urbanas, el cual desmantela metódicamente el acceso a los servicios básicos indispensables para la supervivencia humana.
Representantes de Handicap International, organización integrante de la red, denunciaron que escuelas, hospitales, convoyes de ayuda humanitaria, sistemas de agua y mercados de alimentos son destruidos a un ritmo cada vez mayor.
Representantes de Handicap International, organización integrante de la red, denunciaron que escuelas, hospitales, convoyes de ayuda humanitaria, sistemas de agua y mercados de alimentos son destruidos a un ritmo cada vez mayor.
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